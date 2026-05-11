اننت ناگ میں منشیات مخالف مہم کے ساتھ شراب پر مکمل پابندی کا مطالبہ
جموں و کشمیر کے اننت ناگ میں فلاحِ انسانیت تنظیم کی جانب سے منشیات کے خلاف بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔
Published : May 11, 2026 at 7:08 AM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جموں و کشمیر کے اننت ناگ میں فلاحِ انسانیت کی جانب سے ایک بامقصد اور عوامی بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماءِ دین، شعراء کرام، اسکولی طلباء اور عام لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقعے پر مقررین نے معاشرے میں بڑھتی ہوئی منشیات کی لعنت پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے خلاف اجتماعی جدوجہد کی ضرورت پر زور دیا۔
پروگرام کے دوران مقررین نے یو ٹی میں جاری 100 روزہ منشیات مخالف مہم کو مزید مؤثر اور نتیجہ خیز بنانے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ منشیات کے خلاف کارروائی نہایت ضروری ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ شراب پر بھی مکمل پابندی عائد کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ یہ بھی معاشرتی بگاڑ، خاندانی انتشار اور اخلاقی زوال کا ایک بڑا سبب بن چکی ہے۔
علماءِ دین نے اپنے خطابات میں نشے کے نقصانات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ نہ صرف ایک فرد بلکہ پورے خاندان اور معاشرے کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ انہوں نے والدین، اساتذہ اور سماجی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ نوجوان نسل کی صحیح رہنمائی کریں اور انہیں اس لعنت سے بچانے کے لیے عملی اقدامات کریں۔
اس موقعے پر شعراء کرام نے بھی اپنے کلام کے ذریعے نشے کے مضر اثرات کو اجاگر کیا اور ایک پاک و صاف معاشرے کے قیام کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ان کے اشعار نے سامعین پر گہرا اثر چھوڑا اور بیداری کے پیغام کو مزید مؤثر بنایا۔
پروگرام میں شریک اسکولی طلباء نے بھی بھرپور جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا اور نشہ سے پاک معاشرے کے قیام کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ طلباء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ نہ صرف خود کو اس برائی سے دور رکھیں گے بلکہ دوسروں کو بھی اس کے نقصانات سے آگاہ کریں گے۔
مقررین نے حکومت اور متعلقہ اداروں سے اپیل کی کہ وہ منشیات کے خلاف جاری مہم کو مزید وسعت دیں اور ہر قسم کی نشہ آور اشیاء، بالخصوص شراب کی دستیابی اور استعمال پر سخت پابندی عائد کریں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک اس مسئلے کے خلاف سنجیدہ اور جامع اقدامات نہیں کیے جاتے، تب تک معاشرے کو اس ناسور سے نجات دلانا ممکن نہیں ہے۔
پروگرام کے اختتام پر تمام شرکاء نے ایک مشترکہ عہد کیا کہ وہ منشیات کے خلاف جاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور ایک صحت مند، باوقار اور نشہ سے پاک معاشرے کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔
