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کابینہ میں نظرانداز کیے جانے پر مبارک گل کے حامیوں کا نیشنل کانفرنس ہیڈکوارٹر کے باہراحتجاج، پارٹی چھوڑنے کا انتباہ
عید گاہ سے رکن اسمبلی مبارک گل کے حامی نوائے صبح میں اپنے رکن اسمبلی کی حمایت میں نعرے لگاتے نظر آئے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 27, 2026 at 4:19 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار) : مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں آج جموں و کشمیر کابینہ میں توسیع کے چند گھنٹوں بعد ہی نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر مبارک گل کے حامیوں نے منگل کے روز یہاں نوائے صبح کمپلیکس میں واقع پارٹی ہیڈکوارٹر کے روبرو احتجاج کیا۔ اس دوران انہوں نے مبارک گل کے حق میں نعرے بازی کی اور انہیں کابینہ میں شامل نہ کیے جانے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔
تفصیلات کے مطابق، یہ احتجاج نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی صدارت میں منعقدہ ایک اجلاس کے دوران کیا گیا، جہاں کارکنان نے مبارک احمد گل کو وزارت کا عہدہ نہ دیے جانے پر اپنی برہمی کا اظہار کیا۔
حامیوں کا کہنا تھا کہ مبارک احمد گل ایک سینئر اور تجربہ کار رہنما ہیں اور وہ کابینہ میں جگہ کے مستحق تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ پیر کی دیر رات تک وزراء کی فہرست میں ان کا نام شامل تھا، تاہم بعد میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر انہیں فہرست سے خارج کر دیا گیا۔
مبارک گل اس سے قبل بھی کابینہ میں بار بار نظرانداز کیے جانے پر مایوسی کا اظہار کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ تقریباً 20 مرتبہ حلف برداری کی تقریبات میں شرکت کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں اب تک وزیر نہیں بنایا گیا۔
مبارک گل چھ مرتبہ رکنِ اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے 1983، 1996، 2002، 2008، 2014 اور 2024 میں عیدگاہ اسمبلی حلقے کی نمائندگی کی۔
کابینہ میں شامل نہ کیے جانے پر مبارک گل کی ناراضگی کے بعد ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ان سے رابطہ کیا اور انہیں پارٹی تنظیم کا جنرل سیکریٹری مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔
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