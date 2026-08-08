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اسپتال کی اپ گریڈیشن اور این آر ایچ ایم ملازمین کے اعزازیہ میں اضافے کے لیے حکومت سنجیدہ، وزیر صحت سکینہ ایتو
سکینہ ایتو نے کہا کہ اسپتال میں ٹیسٹنگ کی سہولت ہو،ڈائلاسز کی سہولت اور طبی ضروریات،کوبہتر اور وسیع کرنے کے لیے ممکن اقدامات کرے گی۔
Published : August 8, 2026 at 4:20 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 6:04 PM IST
کولگام : (دین عمران) جموں وکشمیر کی کابینہ وزیر سکینہ ایتو نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اسپتالوں میں موجود سہولیات کو مزید وسعت دینے اور ضروری اپ گریڈیشن کے لیے اقدامات کرے گی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ شعبہ صحت کو اپ گریڈ کرنے کی عوامی مانگ پر بھی حکومت سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔
کیموہ کولگام میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سکینہ ایتو نے کہا کہ اسپتال میں ٹیسٹنگ کی سہولت ہو، ڈائلاسز کی سہولت ہو یا دیگر طبی ضروریات، حکومت ان سہولیات کو مزید بہتر اور وسیع کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔
وزیر صحت نے کہا کہ مقامی لوگوں کی جانب سے اسپتال کو اپ گریڈ کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے اور انہوں نے انہیں یقین دلایا ہے کہ جب اسپتال کی اپ گریڈیشن کا عمل شروع ہوگا تو اس مذکورہ اسپتال کو بھی ضرور اپ گریڈ کیا جائے گا۔
کابینہ وزیر نے کہا کہ محکمہ صحت میں کام کرنے والے این آر ایچ ایم ملازمین کا کردار انتہائی اہم ہے اور وہ نہایت محنت اور لگن کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان ملازمین کی خدمات اور محکمہ صحت میں ان کے اہم تعاون سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سکینہ ایتو نے بتایا کہ این آر ایچ ایم ملازمین کو ملنے والا اعزازیہ مرکزی حکومت کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے، تاہم جموں و کشمیر حکومت نے ان کے اعزازیہ میں اضافے کا معاملہ حکومتِ ہند کے سامنے پہلے ہی اٹھایا ہے۔
انہوں نے کہا کہ حال ہی میں مرکزی وزیر صحت کے ساتھ ہونے والی میٹنگ میں بھی انہوں نے این آر ایچ ایم ملازمین کے کم اعزازیہ کا مسئلہ اٹھایا اور مطالبہ کیا کہ ان کے اعزازیہ میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ سکینہ ایتو کے مطابق مرکزی وزیر صحت نے اس معاملے کا جائزہ لینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ این آر ایچ ایم ملازمین سے متعلق جو معاملات جموں و کشمیر حکومت کی سطح پرحل کیے جانے ہیں، ان پر بھی حکومت پہلے ہی کام کر رہی ہے۔
کابینہ وزیر نے کہا کہ این آر ایچ ایم ملازمین ہمارے اپنے لوگ، ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی ہیں، اور حکومت ان کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے۔انہوں نے امید ظاہر کی کہ حکومتِ ہند کی جانب سے بھی اس معاملے میں مثبت پیش رفت سامنے آئے گی اور این آر ایچ ایم ملازمین کے اعزازیہ میں اضافے کے حوالے سے جلد کوئی مناسب فیصلہ کیا جائے گا۔
واضح رہے کہ کابینہ وزیر سکینہ ایتو نے ضلع کولگام میں کئی تعمیراتی منصوبوں کا رسم افتتاح کیا، کابینہ وزیر کے ہمراہ ایم ایل فیروز احمد شاہ، ضلع ترقیاتی کمشنر کولگام اور دیگر کئی افسران موجود تھے۔