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کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار نے جموں۔سری نگر قومی شاہراہ پر جاری سڑک کی بحالی اور ملبہ ہٹانے کے کاموں کا لیا جائزہ
ڈار نےمتعلقہ افسران کو باہمی رابطے کےساتھ کام کرنے کی ہدایت دی تاکہ قومی شاہراہ کی جلد از جلد مکمل بحالی یقینی بنائی جا سکے۔
Published : August 6, 2026 at 7:54 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) جموں و کشمیر کے کابینہ وزیر برائے زراعت، دیہی ترقی اور پنچایتی راج، جاوید احمد ڈار نے آج ضلع رامبن میں جموں۔سری نگر قومی شاہراہ (این ایچ-44) پر جاری سڑک کی بحالی اور ملبہ ہٹانے کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اس دوران متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ شاہراہ کے فور لین منصوبے کی تکمیل میں تیزی لائی جائے تاکہ ٹریفک کی روانی ہموار اور بلا رکاوٹ یقینی بنائی جا سکے۔
اپنے دورے کے دوران وزیر نے شاہراہ کے مختلف مقامات پر جاری بحالی کے کاموں کا معائنہ کیا اور پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس اہم اور اسٹریٹجک قومی شاہراہ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے متعلقہ ایجنسیوں اور ضلعی انتظامیہ کو ہدایت دی کہ کام کی رفتار مزید تیز کی جائے اور منصوبہ بروقت مکمل کیا جائے۔
اس موقع پر وزیر کے ہمراہ وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی، رکن اسمبلی بانہال سجاد شاہین، رکن اسمبلی رامبن ارجن سنگھ راجو، ضلعی انتظامیہ کے سینئر افسران اور نیشنل ہائی ویز اتھارٹی کے حکام بھی موجود تھے۔
بعد ازاں جاوید احمد ڈار نے میترا کے کانفرنس ہال میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس کی صدارت کی، جس میں قومی شاہراہ پر جاری کاموں کی پیش رفت، ٹریفک کے بہتر انتظام اور سڑک رابطے کو مزید مؤثر بنانے کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران انہوں نے متعلقہ افسران کو باہمی رابطے اور مؤثر ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت دی تاکہ قومی شاہراہ کی جلد از جلد مکمل بحالی یقینی بنائی جا سکے اور مسافروں کو درپیش مشکلات میں نمایاں کمی لائی جا سکے۔