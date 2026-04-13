کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار کا بارہمولہ دورہ، عوام سے کی ملاقات
جاوید احمد ڈار نے کاشکاروں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل سنے اور ہارٹیکلچر محکمے کو مناسب ادویات فراہم کرنے کی ہدایت دی۔
Published : April 13, 2026 at 1:02 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار نے بارہمولہ کا دورہ کر کے عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ اس دوران انہوں نے مختلف محکموں سے وابستہ افسران کے ساتھ جائزہ میٹنگ بھی کی۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے کے زیادہ تر لوگ سیب کی صنعت سے وابستہ ہیں، انہیں متعدد مسائل کا سامنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی مشکلات کا ازالہ ہو۔
انہوں نے بتایا کہ ہم نے محکمہ ہارٹیکلچر کو آگاہ کیا ہے کہ اگر کسی بھی جگہ پر غلط قسم کی ادویات مارکیٹ میں کوئی سپلائی کر رہا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گئی۔ اس حوالے سے محکمے کی انفارمیشن وونگ چیزوں پر نظر رکھ رہی ہے۔
موصوف نے کہا کہ ہم نے کل اریگیشن کے افسران سے میٹنگ کی کیوں کہ اب آنے والے وقت میں شالی لگانے کا سیزن شروع ہونے والا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ سبھی نہروں میں پانی موجود ہو اور اگر کسی جگہ لوگوں نے نہر کو بلاک کیا ہے تو اس حوالے سے محکمہ اس کو آج سے ہی صاف کرے گا۔
ٹورزم کے حوالے سے وزیر نے کہا کہ کشمیر کے متعدد مقامات کو بین االاقوامی سطح پر جانا جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ گلمرگ، سنمرگ کے ساتھ ساتھ ہم رفیع آباد میں بھی آنے والے وقت میں ایکو ٹوریزم کے حوالے سے کام کریں۔ اس سے روزگار کے وسائل بھی بیدا ہوں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جو ہمارا شمالی کشمیر میں ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے، اس کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر کام چل رہا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ طبی حوالے سے بات کریں تو کافی جگہوں پر عمارت تو بنی ہے لیکن وہاں پر اور اسٹاف ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ہماری نیشنل کانفرنس سرکار لوگوں کے لیے بنی ہے اور اگر ہم گزشتہ آٹھ برسوں کی بات کریں تو یہاں پر ایل جی انتظامیہ کی سرکار تھی اور اب ہم سرکار میں ہے اور ہماری کوشش ہے کہ جو بھی عوام کے مسائل کو دور کرنے میں ہم کوئی بھی کسر نہ چھوڑیں۔