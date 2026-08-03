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آنگن واڑی عملے کے متوفی کے رشتہ داروں کو ہمدردانہ نوکریوں کے لیے کابینہ میمو تیار: سکینہ ایتو
آنگن واڑی کارکنوں کے تعاون کی تعریف کرتے ہوئے، ایتو نے کہا کہ انہوں نے مشکل وقت میں بھی لوگوں کی خدمت جاری رکھی ہے۔
Published : August 3, 2026 at 8:26 PM IST
بارہمولہ:(کوثر عرفات) شمالی کشمیر کے بارہمولہ میں وزیر سکینہ ایتو نے کہا کہ حکومت نے آنگن واڑی کارکنوں اور ہیلپروں کے رشتہ داروں کو ہمدردانہ تقرری فراہم کرنے کے لئے کابینہ میمورنڈم تیار کیا ہے جو سروس کے دوران فوت ہو جاتے ہیں۔
بارہمولہ میں ایک بیداری پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ تجویز اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہے کہ آنگن واڑی ورکر یا مددگار کے خاندان کے کسی فرد کو نئے اشتہار کی ضرورت کے بغیر تقرری کے لیے ترجیح دی جائے۔
انہوں نے کہا کہ کابینہ میمو تیار ہے اور اسے مزید منظوری کے لیے لے جایا جائے گا۔وزیر نے تسلیم کیا کہ آنگن واڑی کارکنوں اور مددگاروں کو کم اعزازیہ ملنا جاری ہے، لیکن کہا کہ نیشنل کانفرنس کی پے درپے حکومتوں نے ان کی بہبود کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ 2008 اور 2014 کے درمیان وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت کے دوران اعزازیہ میں اضافہ کیا گیا تھا، اور یہ کہ موجودہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ ان کو بہتر حصہ ملے اور آنگن واڑی مراکز کو زیادہ بجٹ کی حمایت حاصل ہو۔
آنگن واڑی کارکنوں کے تعاون کی تعریف کرتے ہوئے، ایتو نے کہا کہ انہوں نے مشکل وقت میں بھی لوگوں کی خدمت جاری رکھی ہے اور نچلی سطح پر فلاحی اسکیموں کو نافذ کرنے میں ان کے کردار کے لیے وہ پہچان کے مستحق ہیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت آنگن واڑی کارکنوں کی خدمت کے حالات سے متعلق مسائل کی جانچ کر رہی ہے۔ 2019 کے بعد کی گئی تبدیلیوں کا حوالہ دیتے ہوئے، وزیر نے کہا کہ پہلے کے نظام کو ریٹائرمنٹ کی عمر متعارف کروا کر تبدیل کیا گیا تھا، اس فیصلے کو انہوں نے غلط قرار دیا، انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔اس دوران انہوں نے بارہمولہ کے مختلف جگہوں پر تعمیراتی کاموں کی سنگ بنیاد ای کے ذریعے کی جس میں سوشل ویلفیئر عمارت کے ساتھ ساتھ آئی سی ڈی ایس کے نئے دفتر بھی شامل ہیں۔