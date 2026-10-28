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کابینہ میں توسیع سے حکمرانی مضبوط اور جوابدہی بہتر ہوگی: جموں و کشمیر کے نائب وزیراعلیٰ سریندر چودھری
نائب وزیراعلیٰ نے بتایا کہ حکومت میں نئے وزراء کی شمولیت سے مختلف محکموں پر کام کے بوجھ کو تقسیم کرنے میں مدد ملے گی۔
Published : October 28, 2026 at 8:57 PM IST
ادھم پور: جموں و کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے ادھم پور کے اپنے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی زیرِ قیادت وزراء کونسل میں حالیہ توسیع اور رد و بدل کے حوالے سے اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کابینہ کی یہ توسیع دراصل حکومت کی جانب سے ریاست کے عوام سے کیا گیا ایک پختہ وعدہ تھا، جسے اب باضابطہ طور پر پورا کر دیا گیا ہے۔
نائب وزیر اعلیٰ نے مؤقف اختیار کیا کہ حکومت میں نئے وزراء کی شمولیت سے مختلف محکموں پر کام کے بوجھ کو منصفانہ طور پر تقسیم کرنے میں مدد ملے گی۔ اس قدم کے ذریعے مجموعی طرزِ حکمرانی کو نئی طاقت ملے گی، عوامی مسائل کے حل میں تیزی آئے گی اور تمام انتظامی سطحوں پر شفافیت اور جوابدہی کے نظام کو مزید مضبوط بنایا جا سکے گا۔
ناراض قائدین کے تاثر اور سیاسی چہ مگوئیوں کے تناظر میں سریندر چودھری نے میڈیا اور حزبِ اختلاف پر زور دیا کہ وہ کابینہ میں رد و بدل پر بے جا بحث جاری رکھنے کے بجائے اب عوامی فلاح اور حکومت کی مجموعی کارکردگی پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔
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نائب وزیر اعلیٰ کا یہ دوٹوک تبصرہ نیشنل کانفرنس کے چار سینئر رہنماؤں—علی محمد ساگر، شمیمہ فردوس، میر سیف اللہ اور الطاف احمد وانی کے بطور وزیر حلف اٹھانے اور کونسل میں شامل کیے جانے کے ٹھیک ایک روز بعد سامنے آیا ہے۔