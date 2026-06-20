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کابینہ توسیع عمر عبداللہ کے حد اختیار میں: رکن اسمبلی احسان پردیسی
لال چوک اسمبلی حلقے میں پانی کی قلت سے لیکر طبی مراکز کی کمی پر ایم ایل اے احسان پردیسی کے ساتھ خصوصی گفتگو۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 20, 2026 at 5:44 PM IST|
Updated : June 20, 2026 at 5:49 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): نیشنل کانفرنس (این سی) کے سنئیر رہنما احسان پردیسی کا کہنا ہے کہ کابینہ کی توسیع میں ایم ایل ایز کی آپسی رسہ کشی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ پردیسی کے مطابق توسیع وزیر اعلی کے حد اختیار میں ہے اور مناسب وقت پر عمر عبداللہ کابنیہ میں توسیع عمل میں لا سکتے ہیں۔
لال چوک اسمبلی نشست سے ایم ایل اے احسان پردیسی نے دعویٰ کیا کہ سرینگر کے چھاتی کے اسپتال کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا منصونہ رکھتی ہے۔ نہ صرف استپال کی خاطر نئی عمارت بنائی جائے گی بلکہ نئی مشینری کو بھی نصب کیا جارہا ہے۔و ہیں انہوں نے کہا کہ جی بی پنتھ، سونہ وار کی خالی پڑی عمارت کو جلد پی ایچ سی میں تبدیل کیا جائے گا تاکہ لال چوک اسمبلی حلقہ کے پانتھہ چوک،پاندریٹھن، بٹہ وارہ، اندرا نگر اور سونہ وار وغیرہ کے رہائشیوں کو طبی خدمات دستیاب ہو سکے۔
ان باتوں کا اظہار احسان پردیسی نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین کے ساتھ ایک خاص بات چیت کے دوران کیا۔
پردیسی نے کہا کہ لال چوک اسمبلی حلقے کے کئی مسائل ہیں جنہیں ترجیحی بنیادوں پر حال کیا جارہا ہے۔ "یہاں کے بیشتر علاقوں میں پینے کے صاف پانی کا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر کام شدومد سے جاری ہے۔ ایسے میں حلقے کے کئی علاقوں میں پانی کے ریزوائرز تعمیر کئے جارہے ہیں۔ ان میں سے چند رواں برس میں تعمیر کے آخری مراحل میں ہیں۔
ایک سوال کے جواب میں احسان پردیسی نے کہا کہ پادشاہی باغ علاقے کی سڑک کی تعمیر عمل میں لایا جارہا ہے۔ نئے ڈی پی آر کے تحت یہ اہم سڑک ڈھائی کروڑ سے زائد کی لاگت سے بننے جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس روڈ کے مکمل ہونے سے مسافروں خاص کر پادشاہی باغ آور جنوبی کشمیر سے آنے والے لوگوں کو کافی راحت ہوگی۔ ایسے میں اس سڑک کے بننے کے بائی پاس روڑ پر ٹریفک دباؤ کو کافی حد تک کم کیا جاسکتا ہے ۔
پانی کی قلت
احسان پردیسی نے کہا کہ کھنموہ کے دورافتادہ علاقے گجری بستی چک کے لوگ برسوں سے پینے کے پانی کی قلت کا سامنا کررہے تھے ۔ایسے میں انہیں راحت فراہم کرنے کے لیے 95 لاکھ کی لاگت سے پانی کی پائپیں بچھا کر علاقے کو پینے کا صاف پانی فراہم کیا جارہا ہے ۔
لال چوک اسمبلی حلقہ کے بیشتر علاقوں میں صحت سہولیت کے فقدان پر انہوں نے کہا کہ "یہ اہم مسلہ ہے۔ جس پر کام بہت جلد شروع کیا جارہا ہے۔" انہوں نے کہا کہ یہ مسلہ اسمبلی میں بھی ابھارا ہے۔انہوں نے کہا کہ جی بی پنتھ کی خالی عمارت کو جلد ہی پی ایچ سی میں تبدیل کیا جائے گا تاکہ علاقے کے لوگوں کو معمولی بیماری کے لیے بھی ایس ایم ایچ ،رعناواری یا غوثیہ اسپتال کا رخ نہ کرنا پڑ سکیں۔
کابینہ توسیع
کابینہ میں توسیع پر پوچھے گئے ایک سوال پر ایم ایل اے لال چوک احسان پردیسی نے کہا کہ "یہ وزیر اعلیٰ کے حد اختیار میں ہے۔ جب انہیں محسوس ہوگا کہ کابینہ کی توسیع کا صحیح یا مناسب وقت ہوچکا تو جموں کشمیر حکومت میں کابینی وزیر بڑھنے میں دیر نہیں لگے گی۔کابینہ کی توسیع میں ایم ایل ایز کی آپسی رسہ کشی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔مناسب وقت پر وزیر اعلی عمر عبداللہ کابنیہ میں توسیع عمل میں لا سکتے ہیں ۔"
حال ہی میں نیشنل کانفرنس کی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں ایم ایل ایز کی میٹنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "اجلاس میں ڈیڑھ برس کے دور حکومت کے کاموں کو جائزہ لیا گیا اور منتخب نمائندوں سے رائے طلب کی گئی اور آئندہ کا راہ عمل بھی طے کیا گیا۔"
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