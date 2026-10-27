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کابینہ کی توسيع اور نئے وزراء کا حلف نامہ: جموں خطے میں نیشنل کانفرنس کا ردعمل
جموں خطے کی نمائندگی پر گفتگو کرتے ہوئے ایوب ملک نے کہا کہ جموں خطے کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔
Published : October 27, 2026 at 6:02 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) یونین ٹیریٹری جموں و کشمیر میں نیشنل کانفرنس کی جمہوریت نواز حکومت کی کابینہ میں توسیع کی گئی ہے اور چار نئے وزراء نے حلف اٹھایا ہے۔ اس توسيع کے بعد این سی کے متعدد سينئر رہنماؤں نے اپنے ردعمل کا اظہار کیا ہے۔
ای ٹی وی بھارت سے بات چیت کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے سينئر رہنما ایوب ملک نے عمر عبداللہ، فاروق عبداللہ اور پارٹی کی قیادت کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ کابینہ میں سينئر ترین رہنماؤں بشمول علی محمد ساگر، شمیمہ فردوس، الطاف احمد کلو اور میر سیف اللہ کو شامل کیا گیا ہے، جس سے حکومت اور پارٹی مضبوط ہوگی۔ مبارک گل اور عبدالمجید لارمی سمیت کچھ رہنماؤں کی مبینہ ناراضگی کے سوال پر ایوب ملک نے وضاحت کی کہ ناراضگی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، پارٹی کے سینیئر رہنما پارٹی کی پالیسیوں اور عوامی مفاد میں لیے گئے فیصلوں کو بخوبی سمجھتے ہیں اور سب متحد ہیں۔
جموں خطے کی نمائندگی پر گفتگو کرتے ہوئے ایوب ملک نے کہا کہ جموں خطے کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چوہدری اور جاوید رانا کابینہ میں جموں خطے کی نمائندگی کر رہے ہیں، جبکہ مزید کارپوریشنز اور دیگر عہدوں پر بھی نمائندگی دی جائے گی۔
نیشنل کانفرنس کے رہنما سریندر سنگھ بنٹی نے کابینہ میں دو خواتین (سکینہ ایتو اور شمیمہ فردوس) کی شمولیت پر قیادت کی دور اندیشی کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ این سی نے پنجابی زبان کو باضابطہ درجہ دینے کی وکالت کی ہے اور گوجری اور پہاڑی زبانوں کے لیے بھی عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
این سی خاتون رہنما عائشہ نے کہا کہ کابینہ کی توسيع وقت کی اہم ضرورت تھی جس سے وزراء پر کام کا بوجھ کم ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ خواتین کو کابینہ میں شامل کرنا این سی کی خواتین کے لیے حقوق اور بااختیار بنانے کا ثبوت ہے۔