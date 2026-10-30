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کابینہ کی توسیع اور علاقائی عدم توازن: بی جے پی کا نیشنل کانفرنس پر خاندانی سیاست اور بدعنوانی کا الزام
ڈاکٹر ابھجیت سنگھ جسروٹیا نے فاروق عبداللہ اورعمر عبداللہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی سیاست صرف عبداللہ خاندان تک محدود ہے۔
Published : October 30, 2026 at 11:29 AM IST
جموں(محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر میں عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت میں کابینہ کی حالیہ توسیع کے بعد سیاسی زلزلہ اور الزامات کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے حکمران جماعت نیشنل کانفرنس پر جموں خطے کی شدید حق تلفی، مذہبی اور علاقائی عدم توازن پیدا کرنے اور خاندانی سیاست کو فروغ دینے کا سنگین الزام عائد کیا ہے.
ای ٹی وی بھارت سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بی جے پی کے سینئر رہنما اور ترجمان ڈاکٹر ابھیجیت سنگھ جسروٹیا نے کہا کہ نیشنل کانفرنس حکومت نے جموں کے پہاڑی اضلاع جیسے ڈوڈہ، کشتواڑ، رام بن اور بانہال کے ساتھ ساتھ پورے جموں خطے کو کابینہ میں نمائندگی سے محروم رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نو رکنی کابینہ میں محض ذاتی اور خاندانی مفادات کو ترجیح دی گئی ہے۔
ڈاکٹر ابھجیت سنگھ جسروٹیا نے فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی سیاست صرف عبداللہ خاندان کے لیے اور عبداللہ خاندان تک محدود ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ این سی کے اپنے ہی سینئر ورکرز اور رہنما اب حکومت کی غیر شفاف پالیسیوں اور بدعنوانی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کے دیرینہ رہنماؤں کو نظر انداز کر کے صرف مخصوص پس منظر رکھنے والے افراد کو ہی جگہ دی جا رہی ہے.
نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کی جانب سے ووٹرز اور وزراء سے متعلق دیے گئے بیانات پر ردِ عمل دیتے ہوئے بی جے پی رہنما نے کہا کہ ایک آئینی عہدے پر بیٹھے شخص کو ذات، پات اور مذہب کی بنیاد پر تفریق آمیز باتیں زیب نہیں دیتیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ بی جے پی کی مرکزی حکومت کی اسکیموں کا فائدہ بلا تفریقِ مذہب و ملت ہر شہری خواہ وہ سارہ بانو ہو یا گیتا دیوی تک یکساں پہنچتا ہے۔
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بی جے پی ترجمان نے دعویٰ کیا کہ حالیہ انتخابات میں بی جے پی نے نیشنل کانفرنس سے ڈیڑھ لاکھ سے زائد ووٹ زیادہ حاصل کیے ہیں، جس میں ہندو، مسلم اور سکھ تمام طبقہ ہائے فکر کے لوگوں کی حمایت حاصل تھی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی اقتدار کی بھوکی نہیں بلکہ عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے اور نیشنل کانفرنس حکومت اپنے ہی تضادات اور کارکردگی کی وجہ سے گر جائے گی۔