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کولگام فروٹ منڈی میں کاروباری سرگرمیاں عروج پر، مقامی معیشت کو مل رہا فروغ
کولگام فروٹ منڈی میں کاروبار بڑھنے سے باغبانی کے شعبے سے وابستہ کسانوں، تاجروں، ڈیلروں، ٹرانسپورٹروں اور مزدوروں کو روزگار مل رہا ہے۔
Published : October 17, 2026 at 5:25 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کی فروٹ منڈی میں رواں سیزن کے دوران کاروباری سرگرمیوں میں زبردست تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے، جہاں سے پھلوں سے لدے ٹرک اور دیگر گاڑیاں بڑی تعداد میں ملک کی مختلف منڈیوں کی جانب روانہ ہو رہی ہیں۔ پھلوں کی اس مسلسل نقل و حمل سے نہ صرف ضلع کولگام کی معیشت کو تقویت مل رہی ہے، بلکہ باغبانی کے شعبے سے وابستہ کسانوں، تاجروں، ڈیلروں، ٹرانسپورٹروں اور مزدوروں کے روزگار کو بھی بڑا فروغ حاصل ہو رہا ہے۔
کولگام فروٹ منڈی میں جاری ان سرگرمیوں نے مقامی سطح پر معاشی خوشحالی لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پھلوں کی بروقت خرید و فروخت اور ترسیل سے کاروبار کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد طبقوں کو بالواسطہ اور بلاواسطہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ باغبانی کا شعبہ جنوبی کشمیر کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور اس سے وابستہ ہزاروں افراد کی آمدنی کا دارومدار پھلوں کی محفوظ اور بروقت منڈیوں تک رسائی پر منحصر ہے۔
رواں سیزن میں پھلوں سے لدے ٹرکوں کی بلا رکاوٹ نقل و حرکت کو کاروباری سرگرمیوں میں اضافے کی ایک بڑی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی برقرار رہنے سے کسانوں اور تاجروں کو اپنی پیداوار بروقت متعلقہ منڈیوں تک پہنچانے میں بڑی سہولت ملی ہے، جس سے ضلع میں پیسے کی گردش اور معاشی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
باغبانی کے شعبے سے وابستہ کسانوں، تاجروں اور ڈیلروں نے پھلوں سے لدے ٹرکوں کی قومی شاہراہ پر آزادانہ نقل و حرکت کو یقینی بنانے اور ضروری سفری سہولیات فراہم کرنے پر حکومت اور متعلقہ انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پھل ایک جلد خراب ہونے والی پیداوار ہے، اس لیے اسے مقررہ وقت پر بیرونی منڈیوں تک پہنچانا ناگزیر ہوتا ہے۔ اگر شاہراہ پر غیر ضروری تاخیر ہو تو پھلوں کے معیار کے ساتھ ساتھ کسانوں کی محنت اور آمدنی پر بھی پانی پھرنے کا خدشہ رہتا ہے۔
کسانوں اور تاجروں نے امید ظاہر کی کہ حکومت مستقبل میں بھی باغبانی کے شعبے کو درپیش مسائل کے حل، ٹرانسپورٹ کی مزید بہتری اور قومی شاہراہ پر پھلوں کی گاڑیوں کو ترجیحی بنیادوں پر راستہ فراہم کرنے کے لیے اپنا تعاون جاری رکھے گی۔ انہوں نے مانا کہ کولگام فروٹ منڈی میں کاروباری سرگرمیوں کا یہ تسلسل وادی کے معاشی استحکام کے لیے ایک نیک شگون ہے۔
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