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امرناتھ یاتریوں سے بھری بس میں لگی اچانک آگ، سبھی شردھالو محفوظ
سرینگر جموں قومی شاہراہ پر رام بن کے قریب یاتری بس میں آگ لگ گئی، تمام 47 افراد کو بروقت بحفاظت نکال لیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 16, 2026 at 7:12 PM IST|
Updated : July 16, 2026 at 7:40 PM IST
رام بن (نواز رونیال) : امرناتھ یاتریوں کو لے جا رہی ایک مسافر بردار بس میں اچانک آگ لگ گئی تاہم فوری ریسکیو کے باعث کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ حادثہ بدھ کے روز صوبہ جموں کے رام بن ضلع میں سرینگر جموں قومی شاہراہ (این ایچ-44) پر کرول کے قریب اچانک آگ کی زد میں آ گئی۔ حکام کے مطابق بس میں سوار تمام 47افراد کا بحفاظت ریسکیو کیا گیا۔ ریسکیو کیے گئے افراد میں ڈرائیور اور بس کنڈکٹر بھی شامل ہیں۔
راجستھان سے تعلق رکھنے والے یاتریوں کو لے جا رہی یہ سلیپر بس زیر رجسٹریشن نمبر RJ27PC-9921 سرینگر سے جموں کی طرف جا رہی تھی کہ این ایچ-44 پر کرول کے قریب اس میں اچانک آگ لگ گئی۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی جموں کشمیر پولیس، سی آر پی ایف، فوج، ایس ڈی آر ایف اور سول کیو آر ٹی نامی مقامی این جی او کے رضاکاروں کے علاوہ دیگر ہنگامی امدادی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر فوری طور پر ریسکیو آپریشن اور آگ بجھانے کی کارروائی شروع کی۔ تمام مسافروں کو بروقت بس سے باہر نکال لیا گیا اور اس حادثے میں کسی بھی یاتری کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔
ڈپٹی کمشنر رام بن، محمد الیاس خان نے سبھی یاتریوں کے محفوظ ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ "بس میں سوار تمام 47 افراد، جن میں ڈرائیور اور کنڈکٹر بھی شامل تھے، بغیر کسی نقصان کے محفوظ رہے۔" ڈپٹی کمشنر کے مطابق، بس میں آگ اس وقت لگی جب اس کا ایک ٹائر برسٹ ہو گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یاتریوں کو جموں کی جانب اپنے سفر کو جاری رکھنے کے لیے دوسری بس میں منتقل کیا جا رہا ہے۔
آگ بجھانے کی کارروائی کے دوران قومی شاہراہ پر ٹریفک کچھ دیر کے لیے متاثر رہا، تاہم بعد میں آمدورفت معمول کے مطابق بحال کر دی گئی۔ یا درہے کہ چند روز قبل ہی نیشنل ہائی سے پر اسی ضلع میں یاتریوں سے لدی دو بسیں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں جس میں چند یاتریوں کو معمولی چوٹیں آئیں۔
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