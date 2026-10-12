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جب تک میں اس دنیا میں ہوں، تمہارا دوبارہ جنم نہ ہو، تنوشری دتہ کا آنجہانی اداکار نانا پاٹیکر پر ایک اور طنز
بالی ووڈ اداکارہ تنوشری دتہ نے ایک بار پھر آنجہانی اداکار نانا پاٹیکر کے حوالے سے بیان بازی کی۔
Published : October 12, 2026 at 1:13 PM IST
حیدرآباد: نانا پاٹیکر کے انتقال کے بعد، بالی ووڈ اداکارہ تنوشری دتہ ان کے حوالے سے مسلسل بیانات دے رہی ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے نانا پاٹیکر کے گزر جانے کے بعد اپنی زندگی میں آنے والی 'مثبت تبدیلیوں' کے بارے میں بات کی۔ اب انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک اور پوسٹ شیئر کی ہے جس میں انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ آنجہانی اداکار کی روح جہنم کے 'بدترین عذاب اور اذیتوں' سے گزرے۔
تنوشری نے حال ہی میں اجین کے مہاکال مندر کا دورہ کیا۔ اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر مہاکال کی تصویر شیئر کرتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر آنجہانی اداکار کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے لکھا، "نانا پاٹیکر، جہنم میں سڑو، کیونکہ تم نے گزشتہ 18 سالوں سے میری زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا۔ خدا کرے تمہاری روح جہنم کے ہولناک ترین عذاب اور اذیتیں بھگتے، اور میں اس بات کو یقینی بناؤں گی کہ تم جیسا شریر شخص وہاں سے کبھی نہ بچ سکے۔
تنو شری نے مزید لکھا، "دنیا کو تمہارا سوگ منانے دو؛ میں تمہاری روح کو دس ہزار سال سے زائد عرصے تک جلتے ہوئے دیکھوں گی۔ یہی تمہاری سزا ہے اور میرے لیے، عین انصاف۔ تم نے اس دنیا میں شہرت تو کمائی، مگر بھگوان کی عدالت میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔
اس سے قبل اداکارہ نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ دعا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اپنی انسٹاگرام پوسٹ کے کیپشن میں انہوں نے خدا پر اپنے یقین کا اظہار کیا اور ساتھ ہی نانا پاٹیکر پر بھی طنز کیا۔
قابلِ ذکر ہے کہ نانا پاٹیکر 8 اکتوبر کی صبح گوا میں 75 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ اداکار کی حتمی پوسٹ مارٹم رپورٹ گزشتہ اتوار کو جاری کی گئی۔ رپورٹ میں تصدیق کی گئی کہ موت قدرتی وجوہات کی بنا پر واقع ہوئی۔ بامبولم میں واقع گوا میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال (جی ایم سی ایچ) کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے اپنی رپورٹ میں واضح کیا کہ ان کی موت قدرتی اسباب کے باعث ہوئی۔
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تنوشری نے فلم 'ہارن اوکے پلیز' کے ایک خصوصی گانے کی شوٹنگ کے دوران اداکار نانا پاٹیکر پر جنسی ہراسانی کا الزام عائد کیا تھا۔ تاہم نانا نے ان تمام الزامات کی تردید کی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے 2008 میں 'سائن اینڈ ٹی وی آرٹسٹس ایسوسی ایشن' کے پاس اداکار کے خلاف شکایت درج کرائی تھی