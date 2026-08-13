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وولر جھیل میں سنگھاڑوں کا سیزن عروج پر، مقامی ماہی گیر پُر امید
مقامی لوگوں نے کہا کہ وولر جھیل قدرت کی جانب سے ایک نایاب تحفہ ہے اور اس سے ہزاروں لوگوں کی روزی روٹی چلتی ہے۔
Published : August 13, 2026 at 4:41 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 6:00 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): جموں وکشمیر کی قدرتی حسن سے مالا مال ولر جھیل نہ صرف خوبصورتی کا منظر پیش کرتی ہے، یہاں کے رہائشیوں کیلئے ذریعہ معاش بھی فراہم کرتی ہے، اس برس سنگھاڑے کو لیکر مقامی آبادی کافی خوش ہے کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ سنگھاڑے کی کاشت کر رہے ہیں۔
دراصل بانڈی پورہ ضلع اور بارہمولہ کے درمیان ایکگاؤں ہے، جس کا نام زرمنز ہے وہاں کی آبادی اسی وولر جھیل پر منحصر ہے اور سال کے اس وقت وولر جھیل کے مختلف کناروں پر رہنے والے ماہی گیر اسی سنگھاڑے کی فصل کو مارکیٹ میں فروخت کر کے اپنی روزی روٹی حاصل کرتے ہیں۔
ای ٹی وی بھارت کے نمائندے سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مقامی ماہی گیر غلام حسن نے کہا کہ ہمارے بزرگ لوگ ہزاروں سالوں سے اس کام سے وابستہ ہے اور آج سے سو سال پہلے جب ہمارے بزرگ لوگ اس وولر جھیل سے سنگھاڑے نکالتے تھے، وہ اس کو چاول کے بدلے کھاتے تھے اور اس کی روٹی بناتے تھے اور یہ کام تب سے لے کر آج تک جاری ہے اور ہم بھی اس کام سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ وولر جھیل قدرت کی طرف سے ایک نایاب تحفہ ہے اور اس سے ہزاروں لوگوں کی روزی روٹی چلتی ہے اور امسال سنگھاڑے کی فصل اچھی ہوئی ہے اور دام بھی مارکیٹ میں مناسب ہے۔
غلام حسن نے کہا کہ اس سنگھاڑے کے دو قسم ہوتے ہے ، جو ہرے رنگ کا سنگھاڑہ ہوتا ہے اس کا سیزن جولائی سے ستمبر تک ہوتا ہے اور جو کالے رنگ کا سنگھاڑا ہوتا ہے، اس کا سیزن نومبر سے جنوری تک ہوتا ہے اور ہرے رنگ کا سنگھاڑا پانی کے اوپر ہوتا ہے اور کالے رنگ کا سنگھاڑا پانی کے نیچے ہوتا ہے اور یہ دونوں کھانے میں کافی زیادہ لذیذ ہوتے ہے اور لوگ اس کو شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں۔
اس دوران ایک مقامی شخص نے بتایا کہ ہم کافی خوش ہے کیونکہ اس وقت بے وزگار ہیں اور ایسے میں ہم سنگھاڑوں سے ہم اپنا روزگار خود حاصل کررہے ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ امسال سیزن اچھا ہے اور قیمت بھی اچھی ہے اور ہم اس کو مارکیٹ میں سو روپے یا پچاس روپے کے حساب سے فروخت کرتے ہیں اور وادی کے مختلف اضلاع میں اس کو فروخت کرتے ہیں،کیونکہ یہ کھانے کی بہترین چیز ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہے۔
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انہوں نے کہا کہ سرکار کو چاہیے کہ اس وولر جھیل کا تحفظ کیا جائے کیونکہ یہ روزگار کے موقع پیدا کرتی ہے، لیکن گزشتہ سالوں سے پانی آلودہ ہونے کی وجہ سے کافی حد تک مچھلی کی کمی ہوئی ہے اور اگر اس وولر جھیل کا تحفظ نہ کی گیا تو آنے والے وقت میں اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔