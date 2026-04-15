جموں کشمیر میں منشیات کے خلاف مہم میں بلڈوزر کی انٹری، پلوامہ میں ملزم کی جائیداد مسمار
ذرائع کے مطابق پولیس اور متعلقہ حکام نے ملزم مختار احمد کی شاپنگ کمپلیکس اور سروس اسٹیشن پر بلڈوزر چلا کر انہیں منہدم کر دیا۔
Published : April 15, 2026 at 11:53 AM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) حال ہی میں ایل جی انتظامیہ نے منشیات کے خلاف سخت رخ اپناتے ہوئے جموں و کشمیر کو 'نشہ سے پاک' بنانے کے لیے 100 روزہ میگا مہم شروع کرنے کا اعلان کیا۔ تاہم اس مہم میں اب ایک نیا پہلو جڑ گیا ہے۔ انتظامیہ نے منشیات کے کاروبار سے وابستہ مبینہ افراد کے خلاف اب بلڈوزر کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق منشیات کے کاروبار سے وابستہ لوگوں کی جائیدادوں کی ضبطی کے بعد اب بلڈوزر کارروائیاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں۔
پولیس نے اس مہم میں 'مزید تیزی' لاتے ہوئے جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں کنزی پورہ علاقے میں ایک بدنام زمانہ منشیات فروش کی جائیداد کو مسمار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس اور متعلقہ حکام نے ملزم مختار احمد کی شاپنگ کمپلیکس اور سروس اسٹیشن پر بلڈوزر چلا کر انہیں منہدم کر دیا۔
بتایا جاتا ہے کہ یہ دونوں جائیدادیں ایک ماہ قبل پلوامہ پولیس نے ایف آئی آر نمبر 41/2020 زیر دفعات 8/15 این ڈی پی ایس ایکٹ، تھانہ پلوامہ کے تحت ضبط اور منسلک کی تھیں۔
یہ جائیدادیں این ڈی پی ایس ایکٹ 1985 کی دفعہ 68-F(1) کے تحت ضبط کی گئی تھیں، جس کی توثیق ایس اے ایف آئی ایم اے (SAFIMA) نئی دہلی کی جانب سے جاری حکم نامہ نمبر NDPSA/FO/54/DEL/2026/10002 مؤرخہ 27 فروری 2026 کے ذریعے کی گئی۔
حکام کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے ایسے عناصر کے خلاف کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔
