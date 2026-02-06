ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بجٹ سیشن کے دوران عارضی ملازمین کو راحت دی جائے: پیر زادہ ہدایت اللہ
جموں و کشمیر کی اسمبلی میں آج بجٹ پیش ہونے والا ہے، جس سے عوام کی کافی امیدیں وابستہ ہیں۔
Published : February 6, 2026 at 7:30 AM IST
ترال (شبیر بٹ): آج اسمبلی سیشن میں جموں وکشمیر کا بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، جس سے عوام کے ساتھ ساتھ ملازمین کی بھی اس بجٹ کے ساتھ توقعات وابسطہ ہیں۔ ان خیالات کا اظہار معروف ٹریڈ یونین لیڈر اور الیکٹریکل انجینرس ایسوسی ایشن کے صدر پیرزادہ ہدایت اللہ نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے کہا کہ گزشتہ برس بھی محکمہ بجلی کے لیے ایک اچھا بجٹ پیش کیا تھا، اور انھیں امید ہے کہ اب کی برس بھی بہت ہی اچھا بجٹ پیش ہوگا۔
پیر زادہ ہدایت اللہ نے مزید بتایا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو کل بجٹ کے دوران یومیہ اجرت پر کام کرنے والے عارضی ملازمین کی مستقلی کو لیکر اعلان بھی کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ طویل عرصے سے وہ بھی عارضی ملازمین کی مستقلی کے حوالے سے راہیں تک رہے ہیں ۔ان کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بجٹ میں اگر عارضی ملازمین کی مستقلی کے لیے اعلان کیا جاتا ہے، تو وہ یقینا' ان کنبوں کے لیے راحت ہوگی جو لمبے وقت سے یہ آس لگائے بیٹھے ہیں۔