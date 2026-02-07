ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بجٹ مایوس کن، ڈیلی ویجروں کو اپنی لڑائی خود لڑنی ہوگی: فاروق ترالی
فاروق ترالی نے بتایا کہ ڈیلی ویجروں کو اپنے مسائل کے حتمی حل کےلیے وزیراعلی عمر عبداللہ کے ساتھ سامنے مسائل پیش کرنے ہوں گے۔
Published : February 7, 2026 at 8:46 PM IST
ترال : کل اسمبلی میں پیش کیے گئے بجٹ کو جموں وکشمیر کے عوام کے لیے مایوس کن قرار دیتے ہوے کہا ہے کہ عوام جس طرح بجٹ کا انتظار کر رہی تھی مگر بدقسمتی سے ایسا کچھ نظر نہیں آیا ان خیالات کا اظہار معروف ٹریڈ یونین لیڈر فاروق ترالی نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت میں کیا۔
ان کا کہنا تھا کہ جس طرح یومیہ اجرتوں پر کام کرنے والے افراد کے لیے یہ بجٹ بلکل مایوس کن ہے کیونکہ اس طبقہ کو دہایوں سے آج تک دھوکے میں رکھا گیا اور اب انھیں کمیٹیوں کے نام پر دھوکہ میں رکھا جا رہا ہے۔
فاروق ترالی نے بتایا کہ ڈیلی ویجروں کو اپنے مسائل کے حتمی حل کے لیے یکجٹ ہونا چاہیے اور اس بارے میں انھیں وزیر اعلی عمر عبداللہ کے ساتھ معاملات کو اٹھانا چاہیے۔ فاروق ترالی نے مزید بتایا کہ لوگوں نے بڑی امید کے ساتھ ووٹ دیا تھا کہ بے روزگاری، ڈیلی ویجرز کے مسائل، کسانوں اور باغبانی شعبے کے چیلنجز پر توجہ دی جائے گی، لیکن 15 ماہ بعد پیش کیا گیا یہ دوسرا بجٹ بھی کسی واضح نیت کی عکاسی نہیں کرتا۔
یہ بھی پڑھیں: ترال میں باجرے کی پیداوار کے لیے محکمہ زراعت سرگرم
انہوں نے کہا کہ بجٹ دراصل حکومت کی نیت کا آئینہ ہوتا ہے، اور یہاں وہ نیت ہی نظر نہیں آتی۔