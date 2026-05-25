ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بڈگام عصمت دری و قتل کیس: ایک ملزم گرفتار، دیگر کی تلاش جاری
گرفتار ملزم کی شناخت مدثر کے نام سے ہوئی ہے، جسے واقعہ پیش آنے کے 24 گھنٹوں کے اندر حراست میں لیا گیا۔
Published : May 25, 2026 at 6:02 PM IST
بڈگام (محمد عارف وانی): وسطی ضلع بڈگام میں ایک کمسن لڑکی کے اغوا، عصمت دری اور قتل کے سنسنی خیز معاملے میں پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جب کہ دیگر ملزمان کی تلاش کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔
پولیس کے ایک اعلیٰ افسر کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت مدثر کے طور پر ہوئی ہے، جسے واقعہ پیش آنے کے 24 گھنٹوں کے اندر حراست میں لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس دیگر ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے اور تحقیقات تیزی سے آگے بڑھائی جا رہی ہیں۔
افسر نے مزید کہا کہ پولیس اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اس گھناؤنے جرم میں ملوث افراد کو قانون کے مطابق سخت ترین سزا دی جائے۔
واضح رہے کہ سنیچر کے روز ضلع بڈگام کے گلوان پورہ علاقے سے ایک 12 سالہ لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی۔ بعد ازاں اتوار کو اس کی لاش گاؤں کے نزدیک ایک کھیت سے برآمد ہوئی، جس کے بعد علاقے میں شدید غم و غصہ اور خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔
پولیس نے واقعے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر پانچ رکنی خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) تشکیل دی تھی تاکہ معاملے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات کی جا سکیں۔
سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس بڈگام، کے کے ہری پرساد نے ابتدائی جانچ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ معاملہ عصمت دری اور قتل کا معلوم ہوتا ہے، جب کہ پوسٹ مارٹم اور دیگر فارنزک رپورٹس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔
ادھر، جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سمیت مختلف سیاسی، مذہبی اور سماجی تنظیموں نے واقعہ کی شدید مذمت کرتے ہوئے ملزمان کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔
مزید پڑھیں: بڈگام قتل اور اغوا معاملہ: بیٹی کے اغوا کے خلاف مزاحمت کرنے پر ماں کا قتل، ملزم گرفتار، نابالغ بچی بازیاب