گلوان پورہ نابالغ لڑکی قتل کیس: بڈگام پولیس نے ملزم کی شناخت ظاہر کردی، کسی اور کے ملوث ہونے کی تردید
پولیس نےعوام سے اپیل کی ہے کہ وہ امن و امان، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنےمیں انتظامیہ اور تفتیشی ایجنسیوں کا تعاون کریں۔
Published : May 26, 2026 at 7:22 PM IST
بڈگام: (عارف وانی) ضلع بڈگام کے گلوان پورہ علاقے میں پیش آئے نابالغ لڑکی کے قتل کے سنسنی خیز معاملے میں بڈگام پولیس نے ضروری قانونی، طبی اور فرانزک کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد مرکزی ملزم کی مکمل شناخت ظاہر کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق کیس کی تحقیقات پولیس اسٹیشن بڈگام میں درج ایف آئی آر نمبر 139/2026 کے تحت جاری ہیں۔
پولیس کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ تفتیش کے ابتدائی مرحلے میں کئی اہم قانونی اور ثبوتی کارروائیاں زیر عمل تھیں، جس کے پیش نظر ملزم کی شناخت کو عوامی سطح پر ظاہر نہیں کیا گیا تھا تاکہ تحقیقات اور قانونی عمل پر کسی قسم کا منفی اثر نہ پڑے۔
بیان کے مطابق، تمام ضروری رسمی کارروائیوں کی تکمیل کے بعد جرم میں ملوث ملزم کی شناخت مدثر احمد میر ولد غلام نبی میر ساکن گلوان پورہ سبدن، بڈگام کے طور پر کی گئی ہے۔
بڈگام پولیس نے واضح کیا ہے کہ اب تک کی تحقیقات، دستیاب شواہد، فرانزک جانچ اور دیگر قانونی تقاضوں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس واردات میں کسی اور شخص کے ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے ہیں۔
پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ امن و امان، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور سماجی سکون کو برقرار رکھنے میں انتظامیہ اور تفتیشی ایجنسیوں کے ساتھ تعاون کریں۔ ساتھ ہی شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے، افواہیں پھیلانے، غیر مصدقہ اطلاعات شیئر کرنے یا قیاس آرائیوں پر مبنی مواد کی تشہیر سے باز رہیں، بصورت دیگر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
بیان میں میڈیا اداروں اور سوشل میڈیا صارفین پر بھی زور دیا گیا ہے کہ وہ اس حساس معاملے کی رپورٹنگ اور تبصروں کے دوران ذمہ داری، احتیاط اور تحمل کا مظاہرہ کریں، کیونکہ غیر مصدقہ یا گمراہ کن معلومات عوامی بے چینی کو جنم دے سکتی ہیں اور امن عامہ کی صورتحال متاثر ہو سکتی ہے۔
بڈگام پولیس نے اپنے بیان کے اختتام پر اس عزم کا اعادہ کیا کہ غلط معلومات پھیلانے، بدامنی پیدا کرنے یا امن و امان میں خلل ڈالنے کی کسی بھی کوشش سے قانون کے مطابق سختی سے نمٹا جائے گا۔