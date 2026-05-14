بڈگام پولیس کی بڑی کارروائی، 80 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد قرق
بڈگام پولیس نےکہا کہ یہ کارروائیاں این ڈی پی ایس ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت منشیات کے نیٹ ورکس کو توڑنے کا حصہ ہیں۔
Published : May 14, 2026 at 10:26 PM IST
بڈگام: ( عارف بشیر وانی) یو ٹی جموں و کشمیر میں جاری نشا مکت جموں و کشمیر ابھیان کے تحت منشیات کی اسمگلنگ اور منشیات کے استعمال کے خلاف اپنی کارروائیاں تیز کرتے ہوئے، بڈگام پولیس نے ضلع بڈگام کے چاڈورہ علاقے میں دو مبینہ منشیات فروشوں کی تقریباً 80 لاکھ روپے مالیت کی غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کر لی ہیں۔
پولیس حکام کے مطابق، چترو ڈانگر پورہ، چاڈورہ میں ایک کارروائی کے دوران غلام نبی وانی ولد غلام محمد وانی ساکن چترو ڈانگر پورہ کے ایک منزلہ رہائشی مکان کو ضبط کیا گیا، جس کی مالیت تقریباً 30 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ یہ کارروائی پولیس اسٹیشن چاڈورہ میں این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات 8/20/29 کے تحت درج ایف آئی آر نمبر 181/2025 کے سلسلے میں عمل میں لائی گئی۔
پولیس کے مطابق، مذکورہ مقدمے کی تحقیقات کے دوران گزشتہ سال اسی احاطے سے تقریباً 300 کلو گرام پوست کا بھوسہ (فوکی) برآمد کی گئی تھی۔ مزید تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ مذکورہ جائیداد منشیات کی غیر قانونی تجارت سے حاصل ہونے والی رقم سے تعمیر کی گئی تھی اور اسے ممنوعہ اشیاء کی ذخیرہ اندوزی، پروسیسنگ اور تقسیم کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔
ادھر، ہاسی پورہ چاڈورہ میں ایک علیحدہ کارروائی کے دوران محمد ہاشم رینا ولد عبدالصمد رینا ساکن ہاسی پورہ کے دو منزلہ رہائشی مکان کو بھی ضبط کیا گیا، جس کی مالیت تقریباً 50 سے 55 لاکھ روپے کے درمیان بتائی جا رہی ہے۔ یہ کارروائی پولیس اسٹیشن چاڈورہ میں این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 8/20 کے تحت درج ایف آئی آر نمبر 35/2026 کے سلسلے میں انجام دی گئی۔
پولیس حکام کے مطابق، مذکورہ کیس کی تحقیقات کے دوران گزشتہ ماہ کسرمولہ، چاڈورہ میں ایک بینڈ سا مشین (بینڈ آرا مل) سے 9 کلو گرام سے زائد چرس نما مادہ برآمد کیا گیا تھا۔
بڈگام پولیس نے کہا کہ یہ کارروائیاں این ڈی پی ایس ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت منشیات کے نیٹ ورکس کو توڑنے اور منشیات کی غیر قانونی تجارت سے حاصل شدہ اثاثوں کے خلاف کارروائی کے تسلسل کا حصہ ہیں۔
پولیس نے اپنے بیان میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ معاشرے سے منشیات کی لعنت کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات جاری رہیں گے، جبکہ منشیات کی اسمگلنگ اور اس سے وابستہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی-