بڈگام میں سنو اسپرے کا استعمال کرتے ہوئے نابالغ لڑکیوں کو ہراساں کرنے کے الزام میں پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا
لڑکیوں پر ٹیوشن سے واپسی کے دوران ایک نامعلوم شخص نے حملہ کیا اور ان کی آنکھوں میں کیمیائی مادہ کا چھڑکاؤ کیا۔
Published : December 30, 2025 at 8:28 PM IST
بڈگام، جموں وکشمیر (محمد عارف وانی): بڈگام میں ’’سنو اسپرے‘‘ کے ذریعے نابالغ لڑکیوں کو ہراساں کرنے والا شخص گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں پولیس اسٹیشن چاڈورہ کو دو والدین کی جانب سے شکایت موصول ہوئی تھی، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ ان کی نابالغ بیٹیوں پر ٹیوشن سے واپسی کے دوران ایک نامعلوم شخص نے حملہ کیا اور ان کی آنکھوں میں کیمیائی مادہ کا چھڑکاؤ کیا۔
اس ضمن میں پولیس اسٹیشن چاڈورہ میں ایف آئی آر نمبر 209/2025 زیر دفعات 62 اور 137 بی این ایس (BNS) درج کی گئی اور تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔
تحقیقات کے دوران سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے تکنیکی شواہد کا تجزیہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ملزم کی شناخت عمل میں آئی۔
بعد ازاں پوچھ گچھ اور تلاشی کے دوران انکشاف ہوا کہ راجہ فرقان ولد فیاض احمد خان ساکن گوہر پورہ، چاڈورہ نے متاثرہ لڑکیوں کی آنکھوں میں برف کا اسپرے (سنو اسپرے) چھڑک کر یہ فعل انجام دیا۔
ملزم کے قبضے سے واردات کے وقت پہنے گئے کپڑے اور جوتے برآمد کر لیے گئے۔ متاثرہ افراد نے ملزم کی شناخت کر لی ہے اور اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔
یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ملزم ماضی میں بھی مبینہ طور پر اس نوعیت کی حرکتیں کرنے کی کوشش کر چکا تھا، تاہم مقامی لوگوں نے نصیحت کے بعد بغیر کسی باقاعدہ شکایت کے اسے چھوڑ دیا تھا۔
واضح رہے کہ چند روز قبل اسی طرح کے ایک اور واقعے میں لڑکی کی آنکھوں میں پیپر اسپرے چھڑکنے کے الزام میں ملوث افراد کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے۔
بڈگام پولیس نے خواتین کے خلاف جرائم کے حوالے سے اپنی زیرو ٹالرینس پالیسی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خواتین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ اس موقع پر پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ہراساں کرنے کے کسی بھی واقعے یا اس نوعیت کے جرم کی اطلاع بغیر کسی تاخیر کے قریبی پولیس اسٹیشن کو دیں۔