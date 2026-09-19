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سرینگر -جموں شاہراہ پر بی ایس ایف کی گاڑی الٹ گئی، پانچ اہلکار زخمی
زخمی میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہا ہے جس کا تعلق کپوارہ ضلع ہے۔
By PTI
Published : September 19, 2026 at 1:40 PM IST
رام بن: جموں و کشمیر کے رام بن ضلع میں ہفتہ کو بارڈر سکیورٹی فورس (بی ایس ایف) کے اہلکاروں کو لے جا رہی ایک گاڑی الٹ گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم پانچ اہلکار زخمی ہوگئے۔
پولیس حکام نے تصدیق کی کہ بی ایس ایف کی یہ گاڑی جموں جانے والے قافلے کا حصہ تھی اور یہ حادثہ سرینگر جموں قومی شاہراہ (NH-44) پر چمبا-سیری کے قریب پیش آیا۔ حادثے کے فوراً بعد بچاؤ کارروائی شروع کی گئی اور زخمی اہلکاروں کو فوری طور پر اسپتال پہنچایا گیا۔ زخمی ہوئے اہلکاروں میں سب انسپکٹر گھر سنگھ، ڈرائیور شمیم احمد، کانسٹیبل سنیل کمار، پرشتوم کمار اور چندن یادو شامل ہیں۔
حکام نے بتایا کہ شمالی کشمیر کے کپوارہ ضلع کے رہنے والے ڈرائیور شمیم احمد کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس نے اس ضمن میں معاملہ درج کرکے مزید کارروائی شروع کر دی ہے۔
واضح رہے کہ جموں کشمیر کے پہاڑی علاقوں خاص کر سرینگر جموں قومی شاہراہ پر ہر سال ٹریفک حادثات میں سینکڑوں افراد کی جانیں تلف ہوتی ہیں۔ وہیں ان حادثات میں پولیس، نیم فوجی دستوں اور فوجی گاڑیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ گرچہ حکام کا ماننا ہے کہ بیشتر حادثات ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی خاص کر تیز رفتاری اور اوور ٹیکنگ کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں تاہم بعض اوقات گاڑیوں میں خرابی، خستہ حال سڑکوں کی وجہ سے بھی رونما ہوتے ہیں۔
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