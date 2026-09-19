ETV Bharat / jammu-and-kashmir

سرینگر -جموں شاہراہ پر بی ایس ایف کی گاڑی الٹ گئی، پانچ اہلکار زخمی

زخمی میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہا ہے جس کا تعلق کپوارہ ضلع ہے۔

ا
ادھمپور میں حادثہ کا شکار ہوئی سی آر پی ایف گاڑی کا فائل فوٹو (آئی اے این ایس)
author img

By PTI

Published : September 19, 2026 at 1:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

رام بن: جموں و کشمیر کے رام بن ضلع میں ہفتہ کو بارڈر سکیورٹی فورس (بی ایس ایف) کے اہلکاروں کو لے جا رہی ایک گاڑی الٹ گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم پانچ اہلکار زخمی ہوگئے۔

پولیس حکام نے تصدیق کی کہ بی ایس ایف کی یہ گاڑی جموں جانے والے قافلے کا حصہ تھی اور یہ حادثہ سرینگر جموں قومی شاہراہ (NH-44) پر چمبا-سیری کے قریب پیش آیا۔ حادثے کے فوراً بعد بچاؤ کارروائی شروع کی گئی اور زخمی اہلکاروں کو فوری طور پر اسپتال پہنچایا گیا۔ زخمی ہوئے اہلکاروں میں سب انسپکٹر گھر سنگھ، ڈرائیور شمیم احمد، کانسٹیبل سنیل کمار، پرشتوم کمار اور چندن یادو شامل ہیں۔

حکام نے بتایا کہ شمالی کشمیر کے کپوارہ ضلع کے رہنے والے ڈرائیور شمیم احمد کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس نے اس ضمن میں معاملہ درج کرکے مزید کارروائی شروع کر دی ہے۔

واضح رہے کہ جموں کشمیر کے پہاڑی علاقوں خاص کر سرینگر جموں قومی شاہراہ پر ہر سال ٹریفک حادثات میں سینکڑوں افراد کی جانیں تلف ہوتی ہیں۔ وہیں ان حادثات میں پولیس، نیم فوجی دستوں اور فوجی گاڑیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ گرچہ حکام کا ماننا ہے کہ بیشتر حادثات ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی خاص کر تیز رفتاری اور اوور ٹیکنگ کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں تاہم بعض اوقات گاڑیوں میں خرابی، خستہ حال سڑکوں کی وجہ سے بھی رونما ہوتے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. اودھم پور میں سی آر پی ایف گاڑی حادثے کا شکار، دو اہلکار ہلاک، 12 زخمی
  2. بڈگام میں سی آر پی ایف کی گاڑی حادثے کا شکار، آٹھ اہلکار زخمی

TAGGED:

RAMBAN BSF VEHICLE OVERTURNS
JAMMU KASHMIR
BSF SOLDIERS INJURED
BSF VEHICLE ACCIDENT
RAMBAN BSF VEHICLE ACCIDENT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.