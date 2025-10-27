ETV Bharat / jammu-and-kashmir

آر ایس پورہ سیکٹر میں منشیات کی اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام، پاکستانی ڈرون سے گرائی گئی ہیروئن برآمد

برآمد کی گئی ہیروئن کی قیمت بین الاقوامی منڈی میں تقریباً 25 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 27, 2025 at 11:07 AM IST

جموں: (محمد اشرف گنائی) سکیورٹی فورسز نے پیر کے روز بین الاقوامی سرحد پر منشیات اسمگلنگ کی ایک بڑی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے دو بیگ برآمد کیے جنہیں ایک پاکستانی ڈرون کے ذریعے بھارتی حدود میں گرایا گیا تھا۔ ان بیگز سے پانچ کلو سے زائد ہیروئن برآمد ہوئی جس کی بین الاقوامی منڈی میں قیمت تقریباً 25 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔


سرکاری ذرائع کے مطابق یہ کارروائی آر ایس پورہ سیکٹر کے بارڈر آؤٹ پوسٹ جتندر کے نزدیک بی ایس ایف اور پولیس کی مشترکہ تلاشی کارروائی کے دوران انجام دی گئی۔ صبح تقریباً چھ بجے پاکستانی ڈرون کو بھارتی علاقے کے اوپر پرواز کرتے دیکھا گیا، جس کے بعد فورسز نے فوری طور پر سرچ آپریشن شروع کیا۔

تلاشی کے دوران دو بیگ برآمد ہوئے جن میں دس پیکٹ ہیروئن موجود تھے جن کا وزن 5.300 کلوگرام نکلا۔ حکام نے بتایا کہ اس کارروائی کے ذریعے پاکستان سے منشیات کی ایک بڑی اسمگلنگ کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے، جبکہ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔

واضح رہے کہ جموں و کشمیر میں سرحد پار سے منشیات کی اسمگلنگ کی کوششیں مسلسل جاری رہتی ہیں۔ سکیورٹی ایجنسیوں کے مطابق اس کے پیچھے دہشت گردوں کا ہاتھ ہوتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی دہشت گردانہ سرگرمیوں میں استعمال ہوتی ہے۔

