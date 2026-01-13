ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرحد پر تعینات بی ایس ایف جوانوں نے لوہڑی کا تہوار جوش و خروش سے منایا
جموں و کشمیر کے سامبہ سرحد پر لوہڑی کا رنگ، بی ایس ایف جوانوں نے سخت سردی میں تہوار جوش و خروش سے منایا۔
Published : January 13, 2026 at 9:59 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع سامبہ سیکٹر میں تعینات بارڈر سکیورٹی فورس (بی ایس ایف) کے جوانوں نے لوہڑی کا تہوار روایتی انداز اور بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا۔ سخت سرد موسم اور کڑی ڈیوٹی کے باوجود جوانوں کے چہروں پر خوشی اور ولولہ نمایاں تھا، جس نے سرحدی علاقوں میں تہوار کی رونق بڑھا دی۔
لوہڑی کی تقریبات کے دوران ایک روایتی الاؤ جلایا گیا، جس کے گرد بی ایس ایف اہلکار جمع ہوئے۔ جوانوں نے لوہڑی کی روایت کے مطابق مونگ پھلی، مکئی کے دانے اور ریوڑی الاؤ میں نذرِ آتش کیں اور خوشحالی و سلامتی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر لوک گیت گائے گئے اور روایتی رقص پیش کیے گئے، جس سے ماحول خوشگوار اور پرمسرت بن گیا۔ شدید سردی کے باوجود یہ لمحات جوانوں کے لیے تازگی اور ذہنی سکون کا باعث ثابت ہوئے۔
یہ بھی پڑھیں: جموں کے سانبہ میں ایل او سی پر دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا گیا، 7 دہشت گرد ہلاک
تقریب میں بی ایس ایف کے سینئر افسران بھی موجود تھے، جنہوں نے جوانوں کو لوہڑی کی مبارکباد دی اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے ان کی انتھک خدمات، قربانیوں اور فرض شناسی کو سراہا۔ افسران نے کہا کہ تہواروں کے دنوں میں اہلِ خانہ سے دور رہ کر ملک کی حفاظت کرنا بی ایس ایف جوانوں کے بلند حوصلے اور حب الوطنی کا مظہر ہے۔