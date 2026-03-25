بی ایس ایف اہلکار کی دوران حراست ہلاکت، سیاسی جماعتوں کا غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ
متوفی کو این سی بی نے منشیات کے ایک کیس کے سلسلے میں تین مارچ کو جموں میں گرفتار کیا تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 25, 2026 at 6:46 PM IST
جموں(محمد اشرف گنائی): جموں میں بی ایس ایف اہلکار جسوندر سنگھ کی "این سی بی کی حراست میں موت" پر متوفی کے اہل خانہ کی جانب سے حراستی ہلاکت کا الزام عائد کرنے اور سی بی آئی کو کیس سونپنے کا مطالبہ کیے جانے کے بعد آج پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی)ترجمان وریندر سنگھ سونو نے پارٹی دفتر گاندھی نگر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مبینہ حراستی ہلاکت پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
پی ڈی پی ترجمان نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ "ایک حاضر سروس سیکورٹی اہلکار کی حراست میں موت انتہائی سنگین معاملہ ہے جسے معمولی واقعہ نہیں سمجھا جا سکتا۔" سونو نے کہا کہ اگرچہ نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے، لیکن متاثرہ خاندان نے حراستی تشدد کے الزامات عائد کیے ہیں جو تشویش ناک ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بی ایف جوان کی موت کے بعد جموں کے آر ایس پورہ علاقے میں عوامی احتجاج بھی دیکھنے کو ملا، جہاں لواحقین نے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ پی ڈی پی ترجمان نے حکومت سے اس معاملے میں شفافیت کو یقینی بنائے جانے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات کرائے جانے جانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ حقیقت کھل کر سامنے آ سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "اگر کسی بھی ادارے کی جانب سے زیادتی ثابت ہوتی ہے تو ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔"
واضح رہے کہ بی ایس ایف جوان جسوندر سنگھ کو 3 مارچ کو منشیات سے متعلق ایک کیس کی تحقیقات کے دوران این سی بی نے گرفتار کیا تھا اور بعد میں امرتسر منتقل کیا، جہاں اس کی موت واقع ہوئی جسکے بعد جموں میں ان کے اہلخانہ نے حراستی تشدد اور ہلاکت کا الزام عائد کیا۔
جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے ترجمان اور نائب صدر جموں کشمیر راویندر شرما نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ "یہ ایک سنگین معاملہ ہے جس کی تحقیقات بڑے پیمانے پر ہونی چاہئے جس طرح سے اہل خانہ نے الزامات عائد کئے ہیں یہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ حراستی ہلاکت کی تحقیقات سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق ہونی چاہئے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "اگر وہ نشے کے کسی کیس میں ملوث تھا تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو پیٹ پیٹ کر قتل کیا جائے۔ میں سرکار سے مطالبہ کرتا ہو کہ اس خاندان کے ساتھ انصاف کیا جائے جموں میں پہلے ہی بارڈر سکیورٹی فورس کے اہلکار جسوندر سنگھ کی نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی حراست میں موت کے معاملے پر اہلخانہ نے احتجاج کیا اور سی بی آئی انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ متوفی کے اہلِ خانہ نے اس واقعہ کو مشکوک قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ انہیں حراست کے دوران مبینہ طور پر شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے سی بی آئی سے جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔
آر ایس پورہ، جموں میں کل جسوندر سنگھ کے اہلِ خانہ نے ایک مقامی کانگریس رہنما کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جسوندر سنگھ چھٹی پر گھر آئے ہوئے تھے جب این سی بی اہلکاروں نے انہیں حراست میں لیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یہ تک نہیں بتایا گیا کہ ان کے بیٹے کو کس بنیاد پر اٹھایا گیا، اہلِ خانہ کے مطابق 20 مارچ کو انہیں اطلاع دی گئی کہ جسوندر سنگھ کی طبیعت بگڑ گئی ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد ان کی موت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ انہیں حراست کے دوران بری طرح سے پیٹا گیا جس کے باعث ان کی موت واقع ہوئی۔
اہلِ خانہ نے بتایا کہ وہ اس واقعے کے خلاف جموں میں احتجاج بھی کر چکے ہیں اور انصاف کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ متوفی کی اہلیہ نے اس واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی اور سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ "جب تک انصاف نہیں ملتا" وہ خاموش نہیں بیٹھیں گی۔
این سی بی کا سرکاری بیان
این سی بی بیان کے مطابق جسوندر سنگھ ولد اوتار سنگھ،رہائشی نیو دیوان گڑھ چک روئی آر ایس پورہ جموں کو 3 مارچ 2026 کو ایک مقدمے کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا جو ہیروئن کی تجارتی مقدار کی ضبطی سے متعلق تھا۔ اس مقدمے میں ان کے بھائی پپندر سنگھ کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا تھا جو ایک عادی مجرم بتایا گیا ہے۔ اس کے خلاف پنجاب، جموں و کشمیر میں منشیات کے کئی مقدمات درج ہیں ۔ مزید بتایا گیا کہ 12 مارچ 2026 کو جسوندر سنگھ کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کیا گیا جو ٹراماڈول کی تجارتی مقدار کی ضبطی سے متعلق تھا۔ اس کیس میں ان کی حراست کو مختلف ادوار کے لیے بڑھایا گیا۔
این سی بی کے مطابق تکنیکی شواہد کی بنیاد پر یہ بات سامنے آئی کہ جسوندر سنگھ پاکستان پنجاب اور جموں میں موجود منشیات اسمگلروں کے رابطے میں تھے۔ تفتیش کے دوران انہیں 19 مارچ کی شام امرتسر منتقل کیا گیا، جہاں اسی روز انہیں سینے میں درد کی شکایت ہوئی اور فوری طور پر اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ بیان کے مطابق انہیں دو بار دل کا دورہ پڑا اور 20 مارچ 2026 کی صبح امرتسر کے ایک اسپتال میں ان کا انتقال ہو گیا۔
این سی بی کا کہنا ہے کہ قومی انسانی حقوق کمیشن اور عدالت عظمیٰ کی ہدایات کے مطابق معاملے میں مجسٹریٹ کے ذریعے انکوائری ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی جانب سے تحقیقات پوسٹ مارٹم اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دینے جیسے تمام تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں۔ انکوائری اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتظار ہے اور تمام کارروائیاں مقررہ اصولوں کے تحت انجام دی جا رہی ہیں۔
