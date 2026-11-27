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پٹھان کوٹ کے بمیال سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد پر بی ایس ایف کی کارروائی، دراندازی کی کوشش ناکام، پاکستانی درانداز ہلاک
سردیوں کے موسم میں گھنی دھند اور حدِ نگاہ کم ہونے کے پیش نظرسرحدی پٹی پر نگرانی اور گشت مزید سخت کر دی گئی ہے۔
Published : November 27, 2026 at 4:03 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) بارڈر سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے جمعہ کی علی الصبح پنجاب کے ضلع پٹھان کوٹ کے بمیال سیکٹر میں پاک بھارت بین الاقوامی سرحد پر دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بناتے ہوئے ایک مشتبہ پاکستانی درانداز کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔یہ واقعہ صبح تقریباً دو بجے دریائے اُجھ کے نشیبی علاقے میں واقع پہاڑی پور بارڈر آؤٹ پوسٹ کے قریب پیش آیا۔ سرحدی سیکیورٹی حکام کے مطابق، ڈیوٹی پر تعینات جوانوں نے اس وقت مشکوک نقل و حرکت دیکھی جب پاکستانی جانب سے ایک شخص سرحد پار کر کے بھارتی حدود میں تقریباً 120 میٹر اندر داخل ہو گیا۔
اہلکاروں نے فوری طور پر پوزیشن سنبھالی، درانداز کو للکارا اور اسے رکنے اور واپس لوٹ جانے کی تنبیہ کی۔ تاہم، مذکورہ شخص نے بار بار دی جانے والی وارننگ کو نظر انداز کرتے ہوئے سرحدی باڑ کی جانب پیش قدمی جاری رکھی، جس پر جوانوں نے مجبوراً فائرنگ کر دی اور اسے موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔
واقعے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بی ایس ایف کے ایک عہدیدار نے واقعے کی تفصیلات کی تصدیق کی اور بتایا کہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ آج 27 نومبر کو صبح تقریباً دو بجے ہماری پہاڑی پور بی ایس ایف پوسٹ کے قریب پاکستان کی جانب سے ایک درانداز آ رہا تھا۔
اس کارروائی کے بعد بی ایس ایف اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور صبح ہوتے ہی وسیع پیمانے پر تلاشی کی مہم شروع کر دی۔ حکام ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت کرنے، اس کے پاس سے کسی قسم کے ہتھیار یا منشیات کی برآمدگی کی جانچ کرنے اور یہ معلوم کرنے کے لیے اس کے سامان کا معائنہ کر رہے ہیں کہ آیا وہ اکیلا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی شامل تھا۔
سردیوں کے موسم میں گھنی دھند اور حدِ نگاہ کم ہونے کے پیش نظر پنجاب اور جموں کی سرحدی پٹی پر نگرانی اور گشت مزید سخت کر دی گئی ہے۔