این سی بی حراست میں بی ایس ایف جوان کی موت، اہلِ خانہ کا سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ
Published : March 24, 2026 at 10:39 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) بارڈر سکیورٹی فورس کے جوان جسوندر سنگھ کی نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی حراست میں موت کے معاملے پر اہلخانہ نے سی بی آئی انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ متوفی کے اہلِ خانہ نے اس واقعہ کو مشکوک قرار دیتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ انہیں حراست کے دوران مبینہ طور پر شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے سی بی آئی سے جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔
آر ایس پورہ،جموں میں آج جسوندر سنگھ کے اہلِ خانہ نے ایک مقامی کانگریس رہنما کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جسوندر سنگھ چھٹی پر گھر آئے ہوئے تھے جب این سی بی اہلکاروں نے انہیں حراست میں لیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یہ تک نہیں بتایا گیا کہ ان کے بیٹے کو کس بنیاد پر اٹھایا گیا۔ اہلِ خانہ کے مطابق 20 مارچ کو انہیں اطلاع دی گئی کہ جسوندر سنگھ کی طبیعت بگڑ گئی ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد ان کی موت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ انہیں حراست کے دوران بری طرح پیٹا گیا جس کے باعث ان کی موت واقع ہوئی۔
اہلِ خانہ نے بتایا کہ وہ اس واقعے کے خلاف جموں میں احتجاج بھی کر چکے ہیں اور انصاف کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ متوفی کی اہلیہ نے اس واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی اور سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک انصاف نہیں ملتا وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔
این سی بی کا بیان
دوسری جانب این سی بی کے مطابق جسوندر سنگھ ولد اوتار سنگھ،رہائشی نیو دیوان گڑھ چک روئی آر ایس پورہ جموں کو 3 مارچ 2026 کو ایک مقدمے کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا جو ہیروئن کی تجارتی مقدار کی ضبطی سے متعلق تھا۔ اس مقدمے میں ان کے بھائی پپندر سنگھ کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا تھا جو ایک عادی مجرم بتایا گیا ہے۔ اس کے خلاف پنجاب، جموں و کشمیر میں منشیات کے کئی مقدمات درج ہیں ۔ مزید بتایا گیا کہ 12 مارچ 2026 کو جسوندر سنگھ کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کیا گیا جو ٹراماڈول کی تجارتی مقدار کی ضبطی سے متعلق تھا۔ اس کیس میں ان کی حراست کو مختلف ادوار کے لیے بڑھایا گیا۔
این سی بی کے مطابق تکنیکی شواہد کی بنیاد پر یہ بات سامنے آئی کہ جسوندر سنگھ پاکستان پنجاب اور جموں میں موجود منشیات اسمگلروں کے رابطے میں تھے۔ تفتیش کے دوران انہیں 19 مارچ کی شام امرتسر منتقل کیا گیا۔ جہاں اسی روز انہیں سینے میں درد کی شکایت ہوئی اور فوری طور پر اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ بیان کے مطابق انہیں دو بار دل کا دورہ پڑا اور 20 مارچ 2026 کی صبح امرتسر کے ایک اسپتال میں ان کا انتقال ہو گیا۔
این سی بی کا کہنا ہے کہ قومی انسانی حقوق کمیشن اور عدالت عظمیٰ کی ہدایات کے مطابق معاملے میں مجسٹریٹ کے ذریعے انکوائری ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی جانب سے تحقیقات پوسٹ مارٹم اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دینے جیسے تمام تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں۔ انکوائری اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتظار ہے اور تمام کارروائیاں مقررہ اصولوں کے تحت انجام دی جا رہی ہیں۔