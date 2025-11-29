ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بی ایس ایف مکمل طور پر چوکس، جموں سرحد پر زیرو دراندازی کا ہدف، آئی جی ششانک آنند
آئی جی بی ایس ایف ششانک آنند نے فورس کی کارکردگی، آپریشنِ سندور میں اہم کامیابی اور سرحدی حفاظتی تیاریوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔
جموں (اشرف گنائی): بارڈر سیکیورٹی فورس (بی ایس ایف) کے جموں فرنٹیئر کے انسپکٹر جنرل ششانک آنند نے کہا ہے کہ سرحد پار سے دہشت گردوں کی دراندازی کو زیرو سطح پر رکھنے کے لیے فورس پوری طرح چوکس ہے، اور سیلاب سے متاثر سرحدی ڈھانچے کو ایک ماہ کے اندر بحال کرکے مزید مضبوط بنا دیا گیا ہے۔
سالانہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آئی جی بی ایس ایف ششانک آنند نے جموں میں فورس کی کارکردگی، آپریشنِ سندور میں اہم کامیابیوں اور سرحدی حفاظتی تیاریوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔انہوں نے کہا کہ موسم سرما اور دھند کے دوران بھی نگرانی کے لیے جدید آلات اور ٹیکنالوجی دستیاب ہے، جو دھند میں بھی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ششانک آنند نے کہا کہ جموں کی حساس سرحد میں بی ایس ایف سال کے 365 دن اور دن رات چوکس رہتی ہے۔ بارش ہو، دھند ہو، سردی ہو یا گرمی حالات جیسے بھی ہوں، سرحدی چوکی نہیں چھوڑی جاتی۔انہوں نے بتایا کہ مئی میں آپریشن سندور کے دوران دو جوان مادرِ وطن پر قربان ہوگئے۔
اگست اور ستمبر میں سیلاب سے اینٹی انفلیٹریشن گرڈ کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوا تھا، جس کی تصدیق کرتے ہوئے آئی جی نے کہا مرکزی وزیر نے 31 اگست اور یکم ستمبر کو نقصان کا جائزہ لیا اور ایک ماہ میں مرمت کا ہدف دیا۔ نہ صرف یہ کام مکمل ہوا بلکہ سرحدی نظام کو پہلے سے دو سے تین گنا زیادہ مضبوط بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کے دوران ممکنہ دراندازی راستوں پر اضافی دستے اور نگرانی کے جدید وسائل تعینات کر دیے گئے تھے۔
منشیات اور دہشت گردی کے گٹھ جوڑ پر بات کرتے ہوئے آئی جی نے کہا حکومت اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر 360 ڈگری حکمت عملی پر کام کر رہی ہے۔ کچھ لوگ پیسے کے لیے ملک بیچ دیتے ہیں اور دشمن قوتیں اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ آنے والی سردیوں کے حوالے سے سوال پر انہوں نے کہا کہ سرحد پر تعینات جوان ضروری سازوسامان سے لیس ہیں اور جدید ٹیکنالوجی دھند میں بھی سرگرمیوں کا پتہ لگا سکتی ہے۔ آئی جی نے بھروسہ دلایا کہ ہم ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں اور جموں کی عوام مکمل اطمینان رکھے۔