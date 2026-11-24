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ارنیہ سیکٹر میں بی ایس ایف کانسٹیبل نے خود کو گولی مار کر ہلاک کر لیا
یہ واقعہ نیکووال بارڈر کیمپ کے علاقے میں پیش آیا۔ کانسٹیبل کی شناخت دیوا نند ماجھی کے نام سے ہوئی ہے۔
By PTI
Published : November 24, 2026 at 11:36 AM IST
جموں: جموں و کشمیر کے ارنیہ سرحدی علاقے میں واقع ایک سکیورٹی کیمپ میں بارڈر سیکیورٹی فورس (بی ایس ایف) کے ایک 22 سالہ کانسٹیبل نے مبینہ طور پر اپنی سروس رائفل سے خود کو گولی مار کر ہلاک کر لیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ واقعہ پیر کی رات نیکووال بارڈر کیمپ کے علاقے میں پیش آیا۔
ہلاک ہونے والے اہلکار کی شناخت دیوا نند ماجھی کے طور پر کی گئی ہے، جو کیمپ میں ڈیوٹی پر تعینات تھا۔ حکام نے بتایا کہ کانسٹیبل نے مبینہ طور پر اپنی سرکاری رائفل سے اپنی پیشانی پر گولی مار لی۔ گولی چلنے کی آواز سنتے ہی کیمپ میں موجود دیگر ساتھی اہلکار فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچے، تاہم شدید زخمی ہونے کی وجہ سے وہ جانبر نہ ہو سکا۔
اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس کی ٹیم جائے وقوع پر پہنچ گئی اور لاش کو تحویل میں لے لیا۔ پولیس نے قانونی لوازمات مکمل کرنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں تفتیشی کارروائی شروع کر دی ہے اور اس انتہائی قدم کے پیچھے کارفرما محرکات اور حالات کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
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