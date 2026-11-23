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کشمیر میں شیش ناگ جھیل کے قریب نئے تعمیراتی کام کا دعویٰ غلط، بی آر او کی وضاحت
بی آر او کے مطابق ماحولیاتی اصولوں کی پاسداری کو یقینی بناتے ہوئے صرف امرناتھ یاترا کے راستوں کو چوڑا کیا جا رہا ہے۔
Published : November 23, 2026 at 9:09 PM IST
سرینگر: معروف سیاحتی مقام پہلگام کے بالائی علاقے میں واقع شیش ناگ جھیل کے قریب سڑک کی تعمیر کو لے کر جاری مخالفت اور سیاسی بیانات کے بعد بارڈر روڈز آرگنائزیشن (بی آر او) نے پیر کو وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ شری امرناتھ جی یاترا کے اختتام کے بعد سڑکوں کی توسیع کا کام تمام مقررہ حفاظتی اصولوں اور ماحولیاتی تحفظ کے اقدامات کے تحت انجام دے رہے ہیں۔
بی آر او نے اپنے بیان میں کہا کہ کھدائی کے دوران نکلنے والے ملبے کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے، قدرتی آبی راستوں کو محفوظ رکھنے اور آس پاس کے پہاڑی علاقے کو کم سے کم نقصان پہنچانے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔
تنظیم نے واضح کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر حال ہی میں گردش کرنے والی ویڈیو میں نئے تعمیراتی کاموں سے متعلق کیے گئے دعوے درست نہیں ہیں۔ جموں و کشمیر کے محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کے ذریعے جاری کیے گئے ایک بیان میں بی آر او نے کہا کہ گزشتہ برسوں کی یاترا کے تجربے اور شری امرناتھ جی یاترا کے لیے چوڑی سڑکوں کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے راستوں کو چوڑا کرنے کا کام شروع کیا گیا ہے۔
بیان کے مطابق، اس کام کا مقصد راستوں کے کمزور حصوں کو مضبوط بنانا اور انہیں مقررہ اصولوں کے مطابق چوڑا کرنا ہے، تاکہ راستوں پر بھیڑ کم ہو اور لوگوں کی آمدورفت زیادہ محفوظ بنائی جا سکے۔
بی آر او نے کہا کہ یہ تمام کام پہلے سے موجود راستوں تک ہی محدود ہیں۔ تنظیم کا بنیادی مقصد یاترا کے دوران شردھالوؤں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ان راستوں کو شردھالوؤں، یاترا سے وابستہ عملے اور وہاں سے گزرنے والے دیگر لوگوں کے لیے زیادہ محفوظ اور آسان بنانے کے لیے یہ کام وسیع تر عوامی مفاد میں انجام دیے جا رہے ہیں۔
قابل ذکر ہے کہ اپوزیشن جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی)، میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق، سابق ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی سمیت ماحولیاتی کارکنوں نے اس تعمیراتی کام پر سخت اعتراضات اٹھائے ہیں۔ میرواعظ نے مطالبہ کیا تھا کہ اس کام کو فوری طور پر روک دیا جائے جبکہ محبوبہ مفتی نے اس طرح کے 'نیچر کے خلاف' کاموں کو کشمیر کے ماحولاتی نظام کے لیے انتہائی خطرناک قرار دیا ہے۔
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