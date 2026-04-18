بی آر او اور پولیس نے بانڈی پورہ-گریز روڈ پر پھنسی ہوئی 50 گاڑیوں کو ریسکیو کیا

حکام نے بتایا کہ امدادی ٹیموں نے برف صاف کر کے رازدان ٹاپ اسٹریچ کو عارضی طور پر گاڑیوں کے لیے چلنے کے قابل بنایا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 18, 2026 at 12:01 PM IST

بانڈی پورہ: (اعجاز نازکی) بارڈر روڈز آرگنائزیشن (بی آر او) اور بانڈی پورہ پولیس نے ایک مشترکہ آپریشن میں برف سے متاثرہ بانڈی پورہ-گریز روڈ پر تقریباً 50 پھنسی ہوئی گاڑیوں کو ریسکیو کیا۔ حکام نے اس بات کی جانکاری دی۔ واضح رہے کہ تازہ برف باری کے بعد بانڈی پورہ-گریز روڈ سنیچر کو بند رہی۔

ایک اہلکار نے بتایا کہ گریز وادی کو بانڈی پورہ ضلع سے جوڑنے والی 85 کلومیٹر طویل مرکزی روڈ پر رازدان ٹاپ سمیت مختلف مقامات پر برف جمع ہونے کے نتیجے میں متعدد گاڑیاں پھنس گئیں۔

حکام نے بتایا کہ امدادی ٹیموں نے اطلاع ملنے کے بعد فوری طور پر برف صاف کیا اور سیاحوں، مسافروں اور ضروری سامان لے جانے والی گاڑیوں کو نکالنے کے لیے رازدان ٹاپ اسٹریچ کو عارضی طور پر چلنے کے قابل بنایا۔

یہ بھی پڑھیں: کشمیر کا بدلتا موسم، بہار میں برف کی جگہ بارش سے سیلاب اور لینڈسلائڈنگ کا خطرہ

سب ڈویژنل مجسٹریٹ (ایس ڈی ایم) گریز، ڈاکٹر مختار احمد نے بتایا کہ مزید برف باری اور بارش کی پیش گوئی کے پیش نظر سڑک پر گاڑیوں کی آمدورفت دن بھر کے لیے معطل رہے گی۔

انہوں نے مزید کہا کہ مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ روٹ پر اس وقت تک سفر کرنے سے گریز کریں جب تک کہ موسم بہتر نہیں ہو جاتا اور سڑک کو ٹریفک کے لیے محفوظ قرار نہیں دیا جاتا۔

مزید پڑھیں:

سنتھن ٹاپ پر برف ہٹانے کا کام شدومد سے جاری

کشمیر کا بدلتا موسم، بہار میں برف کی جگہ بارش سے سیلاب اور لینڈسلائڈنگ کا خطرہ

