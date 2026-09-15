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بی جے پی کے پاس نمبر ہیں تو یو سی سی بل پارلیمنٹ میں پیش کرے، عمر عبداللہ کا چیلنج
عمر عبداللہ نے بی جے پی سے کہا کہ اگر آپ کے پاس نمبر ہیں تو پارلیمنٹ میں یو سی سی بل لے آئیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 15, 2026 at 1:37 PM IST|
Updated : September 15, 2026 at 2:20 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے منگل کے روز کہا کہ یکساں سول کوڈ کو انفرادی ریاستوں کے ذریعے آگے بڑھانے کے بجائے اگر بی جے پی کے پاس بل کو پاس کرنے کا ہندسہ ہے تو اسے پارلیمنٹ میں لانا چاہئے۔
عبداللہ نے سرینگر میں نامہ نگاروں سے کہا کہ، "اگر آپ کے پاس نمبر ہیں تو اسے پارلیمنٹ میں لائیں، آپ انفرادی ریاستوں کے ذریعے ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کسی بھی صورت میں، ان کے اپنے این ڈی اے میں ہر کوئی اس سے متفق نہیں ہے۔" " عبداللہ نے مزید کہا کہ، "اطلاعات کے مطابق، جنتا دل (یونائٹیڈ) نے اس سے دستبرداری اختیار کی ہے اور کہا ہے کہ اسے بہار میں نافذ نہیں کیا جائے گا۔"
عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی کو یو سی سی کو "پچھلے دروازے سے" نہیں لانا چاہئے۔
Srinagar, Jammu and Kashmir: On the UCC row, Chief Minister Omar Abdullah says, “It is not universal if it doesn’t apply to the whole country. The whole country is not a BJP-ruled state. There are a number of states and territories that the BJP does not rule. Therefore, if you… pic.twitter.com/XOS27zizfM— IANS (@ians_india) September 15, 2026
جموں کشمیر کے وزیراعلیٰ نے مزید کہا کہ "جس طرح سے ان کے اپنے اتحادی اس کے حق میں نہیں ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسے پارلیمنٹ میں پاس کروا سکیں گے۔ شاید اسی لیے وہ یہ راستہ اختیار کر رہے ہیں۔"
عبداللہ نے کہا کہ یو سی سی پورے ہندوستان کے لیے نہیں ہو سکتی اگر اسے صرف بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں میں لاگو کیا جائے، کیونکہ پارٹی ملک کی تمام ریاستوں پر حکومت نہیں کرتی ہے۔
انہوں نے کہا، "پورا ملک بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستیں نہیں ہے۔ بہت سی ریاستیں اور علاقے ہیں جن پر بی جے پی کی حکومت نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ اسے صرف بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں پر لاگو کرتے ہیں، تو یہ عالمی قانون نہیں ہے۔ اور ایسا کچھ انفرادی ریاستوں کو نہیں، پورے ملک کو طے کرنا چاہیے۔ پورے ملک کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے، ریاستوں میں نہیں۔"
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بی جے پی پارلیمنٹ میں کچھ اہم قوانین نہیں لائی ہے جس کے بارے میں وہ اتنی باتیں کر رہی ہے۔
انہوں نے کہا، "ابھی تک، انہوں نے جتنے بھی قوانین کی بات کی، چاہے وہ 'ون نیشن، ون الیکشن' یا ریزرویشن کی ہو، وہ انہیں پارلیمنٹ میں نہیں لائے۔ اب، اس کے لیے بھی، وہ اسے ریاستوں کے ذریعے لانے کی بات کر رہے ہیں۔"
Srinagar, Jammu and Kashmir: On Chief Minister Omar Abdullah’s statement on the UCC, BJP spokesperson Altaf Thakur says, “Will we now ask Omar Abdullah Sahib before doing anything? The government is led by the Bharatiya Janata Party. We have our government and our Chief Ministers… pic.twitter.com/kL8Y6Htk7N— IANS (@ians_india) September 15, 2026
یو سی سی پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے بیان پر بی جے پی کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے کہا کہ، "کیا ہم (مرکزی حکومت) کچھ کرنے سے پہلے عمر عبداللہ سے پوچھیں گے؟ حکومت بھارتیہ جنتا پارٹی کی ملکیت ہے، ہماری 21 ریاستوں میں حکومتیں اور وزرائے اعلیٰ ہیں، اور چار ریاستوں میں مخلوط حکومتیں ہیں۔ ہم اسے نافذ کرنے سے پہلے عمر عبداللہ سے نہیں پوچھیں گے۔ اگر ریاستیں اسے نافذ کرنا چاہتی ہیں تو عبداللہ کو کیا مسئلہ درپیش ہے؟
لائن آف ایکچوئل کنٹرول (ایل اے سی) کے ساتھ کشیدگی میں کمی کے بارے میں عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ ایک اچھا قدم ہے۔
#WATCH | Srinagar: On Ministry of Defence report highlights the Situation along the Northern Front, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah says, " anything that reduces tension along the line of control or the line of actual control is a good step, particularly for those… pic.twitter.com/bzrCpLIzsl— ANI (@ANI) September 15, 2026
انہوں نے کہا، "کوئی بھی چیز جو لائن آف کنٹرول کے ساتھ کشیدگی کو کم کرتی ہے ایک اچھا قدم ہے۔ خاص طور پر اس کے قریب رہنے والوں کے لیے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایل او سی یا ایل اے سی کے قریب رہنے والوں کے لیے یہ کتنا مشکل ہے۔ اسی طرح، ہم امید کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ لائن آف کنٹرول کے ساتھ معاملات میں بہتری آئے گی۔"
ہندوستان کی خارجہ پالیسی کی چین کی ذریعہ تعریف کیے جانے پر عبداللہ نے کہا کہ نئی دہلی کی خارجہ پالیسی ہمیشہ آزاد رہی ہے اور اسے دوسرے ممالک سے توثیق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
#WATCH | Srinagar: On the BRICS New Delhi Declaration, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah says, " ... that is something for the government of india, and particularly for the foreign ministry, to talk about. the fact that pahalgam itself was condemned is a big thing.… pic.twitter.com/QGAPNZjUMP— ANI (@ANI) September 15, 2026
"ہماری خارجہ پالیسی ہماری اپنی ہے، ہم دوسرے ممالک سے سرٹیفکیٹ کیوں چاہتے ہیں؟ ایسی باتوں سے خطرہ یہ ہے کہ اگر کل چین ہماری خارجہ پالیسی کے خلاف کچھ کہتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ دوسرے ممالک ہماری خارجہ پالیسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی۔"
انہوں نے کہا، "کل، اگر کوئی احتجاج کرے گا، تو ہم کہیں گے، 'ہماری پالیسی میں مداخلت نہ کریں۔"
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ برکس سربراہی اجلاس میں پہلگام دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرنا ہندوستان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ "حقیقت یہ ہے کہ پہلگام کی خود مذمت کی گئی (برکس سربراہی اجلاس میں) ایک بڑی بات ہے۔ براہ کرم دیکھیں کہ اس کمرے میں کتنے پاکستانی ساتھی تھے۔ لہٰذا، پہلگام کا ذکر کرنا بھی بذات خود ہماری خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے۔"
(ایجنسیز کے مشمولات کے ساتھ)
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