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پلوامہ پولیس کا وانپورہ پریگام میں پبلک دربار، عوامی مسائل سن کر حل کی یقین دہانی
پبلک دربار میں شرکاء نے مختلف مسائل، عوامی مشکلات اور مطالبات کو پولیس افسران کے سامنے پیش کیا۔
Published : September 14, 2026 at 10:56 PM IST
پلوامہ:(سید عادل مشتاق) پلوامہ پولیس کی جانب سے پولیس اور عوام کے درمیان بہتر تال میل قائم کرنے اور لوگوں کے مسائل و شکایات سننے کے مقصد سے ضلع بھر میں پبلک درباروں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔
اسی سلسلے میں وانپورہ پریگام علاقے میں پلوامہ پولیس کی جانب سے پبلک دربار کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت پلوامہ کے نو تعینات ایس ایس پی پلوامہ ساحل سرنگل نے کی۔ ایس ایس پی کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ضلع میں یہ ان کا پہلا پبلک دربار تھا۔
پبلک دربار میں بڑی تعداد میں مقامی لوگوں کے علاوہ ٹریڈ فیڈریشن، فروٹ ایسوسی ایشن، ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن، اوقاف کمیٹیوں اور نوجوانوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے مختلف مسائل، عوامی مشکلات اور مطالبات کو پولیس افسران کے سامنے پیش کیا۔
اس موقع پر پولیس افسران نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کی جانب سے اٹھائے گئے مسائل کو متعلقہ محکموں اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تاکہ ان کے ازالے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا سکیں۔
دربار میں شریک سماجی کارکن طارق احمد نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام عوام کو اپنی شکایات اور مطالبات براہ راست حکام کے سامنے رکھنے کا مؤثر موقع فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے پلیٹ فارم نہ صرف عوامی مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہوتے ہیں بلکہ پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد اور تعلقات کو بھی مزید مضبوط کرتے ہیں۔
انہوں نے حکام پر زور دیا کہ عوامی فلاح و بہبود اور پولیس پبلک تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے مستقبل میں بھی ایسے پروگراموں کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ پلوامہ پولیس کا کہنا ہے کہ عوامی شکایات کے ازالے اور پولیس و عوام کے درمیان بہتر رابطے کے لیے ضلع کے مختلف علاقوں میں پبلک درباروں کا انعقاد جاری رکھا جائے گا۔