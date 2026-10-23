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سکھناگ نالہ پر پل عوام کے نام وقف؛ نیا ریسیونگ اسٹیشن 4 سے 5 ماہ میں فعال ہوگا: عمر عبداللہ
عمر عبداللہ نے کہا کہ وہ اپنے اس وعدے پر قائم ہیں کہ وہ زندگی بھر یہاں کے لوگوں کے احسان مند رہیں گے۔
Published : October 23, 2026 at 2:34 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 3:56 PM IST
بڈگام (عارف بشیر وانی) جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ حکومت ریاست کے ہر خطے میں ترقیاتی عمل کو تیز کرنے اور عوامی ضروریات کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیروہ حلقے کا دورہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جہاں متعدد مکمل شدہ ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا گیا اور کئی نئے پروجیکٹس کا سنگِ بنیاد رکھا گیا۔
جمعہ کے روز بیروہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ ہر علاقے میں مساوی ترقی لانے کے لیے کوشاں ہیں اور بیروہ آنے کا مقصد بھی یہاں جاری تعمیراتی و ترقیاتی سرگرمیوں کو رفتار دینا ہے۔ انہوں نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ حلقہ بیروہ میں تقریباً 26 کروڑ روپے کی لاگت کے مختلف عوامی منصوبوں کا افتتاح کیا گیا ہے، جبکہ بنیادی ڈھانچے کی مزید بہتری کے لیے کئی دیگر اسکیموں کی بنیاد بھی رکھی گئی ہے۔
بیروہ کے عوام کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلق کا ذکر کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ سال 2014 کے انتخابات میں یہاں کے ووٹروں نے انہیں کامیاب بنا کر جس اعتماد کا اظہار کیا تھا، وہ اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اس وعدے پر قائم ہیں کہ وہ زندگی بھر یہاں کے لوگوں کے احسان مند رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ سکھناگ نالہ پر پل کی تعمیر مقامی آبادی کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا، جسے اب مکمل کر کے باضابطہ طور پر عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس اہم پل کے فعال ہونے سے علاقے میں آمدورفت اور نقل و حمل کے مسائل حل ہوں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ دریا کے کنارے کی خوبصورتی کے منصوبے پر بھی کام جاری ہے، جس کے تحت واکنگ ٹریک اور ڈیک تعمیر کیے جا رہے ہیں تاکہ شہریوں کو بہتر تفریحی سہولیات میسر آ سکیں۔ بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ علاقے میں ایک نئے ریسیونگ اسٹیشن کا سنگِ بنیاد رکھا گیا ہے، جو اگلے چار سے پانچ ماہ کے اندر فعال ہو جائے گا، جس سے بجلی کی فراہمی میں خاطر خواہ بہتری آئے گی۔
سردیوں میں بجلی نظام کو درپیش مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خراب ٹرانسفارمروں کی فوری مرمت کے لیے بیروہ میں ہی ایک ورکشاپ قائم کی جا رہی ہے، جس کا کام جلد از جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ مجوزہ ہائی وے کے روٹ اور اس کے نتیجے میں مقامی کاروبار پر ممکنہ اثرات سے متعلق خدشات کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ حکومت نے یہ معاملہ ہائی وے اتھارٹی کے ساتھ اٹھایا ہے اور مقامی لوگوں کے مفادات و تحفظات کو مدنظر رکھ کر ہی اس کا حل نکالا جائے گا۔
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بیروہ میں اسپورٹس اسٹیڈیم کی تعمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ موزوں اراضی کی نشاندہی ہوتے ہی محکمہ کھیل اس کی باقاعدہ تعمیر اور ترقی کا کام شروع کرے گا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے اس دورے کے دوران رکن اسمبلی بیروہ ڈاکٹر شفیع احمد وانی، چیف ایڈوائزر ناصر اسلم وانی، ڈائریکٹر اربن لوکل باڈیز فیاض احمد بانڈے اور ڈپٹی کمشنر بڈگام سمیت دیگر اعلیٰ سول و پولیس افسران بھی ہمراہ تھے۔ اس موقع پر مقامی شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے وزیر اعلیٰ کا خیرمقدم کیا۔