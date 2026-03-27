چھترپورہ پلوامہ میں 3.5 کروڑ روپے کی لاگت سے پل تیار، درجنوں دیہات کے لئے راحت

جموں و کشمیر کے ضلع پلوامہ کے چھترپورہ میں پل کی تکمیل کےبعد اب ملحقہ درجنوں دیہات براہ راست ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں۔

چھترپورہ پلوامہ میں 3.5 کروڑ روپے کی لاگت سے پل تیار، درجنوں دیہات کے لۓ راحت
چھترپورہ پلوامہ میں 3.5 کروڑ روپے کی لاگت سے پل تیار، درجنوں دیہات کے لۓ راحت (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 27, 2026 at 4:36 PM IST

پلوامہ(سید عادل مشتاق): ضلع پلوامہ کے چھترپورہ علاقے میں تقریباً 3.5 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا اہم پل مکمل ہو گیا ہے، جس سے درجنوں دیہاتوں کا زمینی رابطہ مضبوط ہو رہا ہے اور ہزاروں لوگوں کو روزمرہ آمدورفت میں بڑی سہولت حاصل ہو جاۓ گی۔


مقامی ذرائع کے مطابق یہ پل علاقے کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ تھا، کیونکہ ماضی میں انہیں آمدورفت کے لیے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، خاص طور پر خراب موسم اور بارشوں کے دوران صورتحال مزید سنگین ہو جاتی تھی۔ پل کی عدم موجودگی کے باعث طلباء، مریضوں اور تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔

پل کی تکمیل کے بعد اب چھترپورہ اور ملحقہ درجنوں دیہات براہ راست ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں، جس سے نہ صرف سفر کا وقت کم ہوا ہے بلکہ تجارتی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملنے کی توقع ہے۔ مقامی لوگوں نے اس ترقیاتی کام پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام کا شکریہ ادا کیا ہے۔

ایکزکیٹیو انجینیر پلوامہ جاوید احمد نے میڈیا سےبات کرتے ہوۓ کہا کہ یہ پل علاقے لوگوں کی دیرینہ مانگ تھی اور اب یہ پل مکمل ہو چکا ہے اور جلد ہی اس پل کو عوام کے لئے وقف کیاجاۓ گا جس سے ہزاروں لوگوں کو فاٸدہ پہنچے گا۔

