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بغیر ماحولیاتی اجازت کے اینٹوں کے بھٹے چلائے جارہے ہیں، بندش کے احکامات نظرانداز
ذرائع کے مطابق ضلع میں کئی اینٹوں کے بھٹے بڑی تعداد میں مقامی اور غیر مقامی مزدوروں اور دیگرملازمین کو روزگار فراہم کر رہے ہیں۔
Published : August 14, 2026 at 3:31 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے مختلف علاقوں میں متعدد اینٹوں کے بھٹے مبینہ طور پر بندش کے احکامات کے باوجود بدستور کام کر رہے ہیں، جس پر ماحولیاتی تحفظ اور ضابطہ کار پر عملدرآمد کے حوالے سے سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں۔
ذرائع کے مطابق ضلع میں کئی اینٹوں کے بھٹے بڑی تعداد میں مقامی اور غیر مقامی مزدوروں اور دیگر ملازمین کو روزگار فراہم کر رہے ہیں، تاہم ایسے یونٹس کا درست کئے بغیر چلنا ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ ماہرین کے مطابق مقررہ ماحولیاتی اور آلودگی کنٹرول اصولوں پر عمل نہ ہونے کی صورت میں ان بھٹوں سے فضائی آلودگی، دھوئیں اور گردوغبار کے اخراج سمیت آس پاس کے علاقوں پر منفی اثرات مرتب ہوسکتے ہیں۔
موصولہ اطلاعات کے مطابق جموں و کشمیر پولوشن کنٹرول کمیٹی نے پلوامہ ضلع میں درست کنزنٹ کے بغیر چلنے والے تقریباً 19 اینٹوں کے بھٹوں کو بند کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ تاہم ان احکامات کے باوجود بعض بھٹوں کے بدستور چلنے کی اطلاعات سامنے آرہی ہیں، جس سے احکامات پر عملدرآمد اور متعلقہ محکموں کی نگرانی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔
اس سے قبل 2024 میں بھی جموں و کشمیر پولوشن کنٹرول کمیٹی پلوامہ میں درست کنزنٹ کے بغیر چلنے والے 20 اینٹوں کے بھٹوں کو بند کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ تاہم اطلاعات کے مطابق ان احکامات پر زمینی سطح پر مکمل عملدرآمد نہیں ہوسکا اور کئی یونٹس اپنا کام جاری رکھتے رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان 20 بھٹوں میں سے صرف چار نے کنزنٹ أرڈر کی تجدید کے لیے درخواست دی، جبکہ باقی یونٹس مبینہ طور پر بغیر مؤثر اجازت کے چلتے رہے۔
2025 میں بھی جموں و کشمیر پولوشن کنٹرول کمیٹی کی جانب سے ان بھٹوں کے خلاف دوبارہ بندش کے احکامات جاری کیے گئے اور متعلقہ حکام کو ان پر عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی۔ تاہم مبینہ طور پر مؤثر کارروائی نہ ہونے کے باعث بعض بھٹے بدستور فعال رہے۔
اب اگست 2026 میں جموں و کشمیر پولوشن کنٹرول کمیٹی نے ایک مرتبہ پھر تازہ بندش کے احکامات جاری کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو کنزنٹ کے بغیر چلنے والے اینٹوں کے بھٹوں کو مکمل طور پر بند کرنے کی ہدایت دی ہے۔ تاہم اطلاعات کے مطابق تازہ احکامات پر بھی ابھی تک زمینی سطح پر مکمل عملدرآمد نہیں ہوا ہے، جس کے باعث کئی یونٹس کے جاری رہنے کی شکایات سامنے آرہی ہیں۔
سماجی کارکن محمد الطاف بٹ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بار بار بندش کے احکامات جاری ہونے کے باوجود ان پر عملدرآمد نہ ہونا ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر متعلقہ بھٹے درست سی ٹی او کے بغیر کام کر رہے ہیں تو انہیں کس کی اجازت یا سرپرستی حاصل ہے اور قانون کی خلاف ورزی کے باوجود کارروائی کیوں نہیں کی جارہی۔
اسی طرح سماجی و سیاسی کارکن فیاض احمد نے بھی بندش کے احکامات پر عملدرآمد نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قانون صرف عام لوگوں کے خلاف سختی سے نافذ کیا جاتا ہے، جبکہ مبینہ طور پر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں ہوتی۔
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انہوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ تازہ بندش کے احکامات پر حرف بہ حرف عملدرآمد یقینی بنایا جائے اور کسی بھی اینٹوں کے بھٹے کو درست کنزینٹ کے بغیر کام کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ مقامی لوگوں نے بھی ماحولیاتی قوانین کی مؤثر نگرانی، آلودگی پر قابو پانے اور بندش کے احکامات کی سختی سے تعمیل یقینی بنانے کے لیے متعلقہ حکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔