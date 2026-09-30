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برینگی نالہ کا سنک ہول بند، مقامی لوگوں کا حفاظتی بند اور جامع سروے کا مطالبہ
محکمہ کی جانب سے سنک ہول کو بند کرنےسے قبل اس کے اندر سرخ رنگ ڈالا گیا،تاکہ پتہ لگایا جاسکےکہ پانی کہاں نکل رہا ہے
Published : September 30, 2026 at 7:55 AM IST
اننت ناگ(میر اشفاق):جموں وکشیر کے ضلع اننت ناگ کے کوکرناگ علاقے کے گوئی ہارڈ میں برینگی نالہ کے اندر گزشتہ روز نمودار ہونے والے سنک ہول کو محکمہ فلڈ اینڈ اریگیشن نے مقامی لوگوں کے تعاون سے مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ محکمہ کی جانب سے سنک ہول کے اندر بھاری پتھر اور بجری ڈال کر اس کی بھرائی کی گئی، جبکہ اردگرد کے حصے میں چکنی مٹی سے بھری بوریاں بھی رکھی گئی ہیں تاکہ زمین کو مزید دھنسنے سے روکا جا سکے۔
محکمہ کی جانب سے سنک ہول کو بند کرنے سے قبل اس کے اندر سرخ رنگ ڈالا گیا، جس کا مقصد زیرِ زمین جانے والے پانی کے ممکنہ راستے کا سراغ لگانا اور یہ معلوم کرنا ہے کہ سنک ہول میں داخل ہونے والا پانی آگے کہاں خارج ہوتا ہے۔ محکمہ نے فی الحال سنک ہول کے مقام کو ریڈ زون قرار دیتے ہوئے مقامی لوگوں سے وہاں جانے سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔
محکمہ کے ایک اعلیٰ افسر کے مطابق سنک ہول کی بھرائی کے بعد بھی محکمہ کا عملہ کئی روز تک اس مقام کی مسلسل نگرانی کرے گا۔ اس دوران یہ جائزہ لیا جائے گا کہ کیا بھرائی کے بعد زمین دوبارہ دھنس رہی ہے یا سنک ہول میں کسی قسم کی تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔
مقامی لوگوں نے سنک ہول کے نمودار ہونے کے فوراً بعد کارروائی شروع کرنے پر محکمہ فلڈ اینڈ اریگیشن اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ محکمہ نے بروقت اقدامات کرتے ہوئے سنک ہول کو مزید پھیلنے سے روکنے کی کوشش کی۔ تاہم مقامی افراد کا مطالبہ ہے کہ برینگی نالہ میں بار بار سنک ہول نمودار ہونے کی وجوہات کا سائنسی اور تفصیلی جائزہ لینے کے لیے ماہرین کی ایک ٹیم کو علاقے میں بھیجا جائے۔
مقامی لوگوں نے خاص طور پر آبادی والے علاقوں میں برینگی نالہ کے دونوں کناروں پر حفاظتی دیواریں یا بند تعمیر کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے تاکہ مستقبل میں زمین کے کٹاؤ اور نالے کے ممکنہ پھیلاؤ سے آبادیوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔
واضح رہے کہ برینگی نالہ میں اس سے قبل بھی سنک ہول کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ فروری 2022 میں کوکرناگ کے واندیولگام علاقے میں نالے کے درمیان ایک بڑا سنک ہول نمودار ہوا تھا، جس کے نتیجے میں نالے کا تقریباً پورا پانی زیرِ زمین چلا گیا تھا، جبکہ بڑی تعداد میں مچھلیاں اور دیگر آبی حیات بھی متاثر ہوئی تھیں۔ بعد ازاں پانی کے زیرِ زمین راستے کا سراغ لگانے کے لیے ایک تحقیقی مطالعہ کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ سنک ہول میں داخل ہونے والے پانی کا بڑا حصہ تقریباً 16 کلومیٹر دور اچھہ بل کے چشموں میں دوبارہ نمودار ہوا۔
ماہرین کے مطابق برینگی نالہ کا یہ علاقہ چونے کے پتھر پر مشتمل ایسی ارضیاتی ساخت رکھتا ہے جسے کارسٹ زمینی ساخت (کارسٹ ٹیرین ) کہا جاتا ہے۔ اس نوعیت کے علاقوں میں زیرِ زمین پانی چٹانوں میں موجود دراڑوں کو وقت کے ساتھ وسیع کر سکتا ہے، جس سے زیرِ زمین خالی جگہیں اور غار نما راستے بن سکتے ہیں۔ ان خالی جگہوں کی چھت کمزور ہونے کی صورت میں زمین اچانک دھنس سکتی ہے اور سنک ہول وجود میں آ سکتا ہے۔
مقامی افراد کا کہنا ہے کہ 2022 کے واقعے اور حالیہ سنک ہول سے پہلے بھی کوکرناگ کے علاقے میں اسی نوعیت کا ایک واقعہ پیش آ چکا ہے۔ مقامی طور پر دستیاب معلومات کے مطابق تقریباً 1995 کے آس پاس بھی ایک سنک ہول نمودار ہوا تھا، جس کے بعد نالے کا پانی زیرِ زمین چلا گیا تھا اور بعد ازاں اس پانی کے اچھہ بل کے چشموں میں دوبارہ ظاہر ہونے کی بات سامنے آئی تھی۔
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موجودہ واقعے کے پیشِ نظر مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ برینگی نالہ کے ان مقامات کا جامع ارضیاتی اور ہائیڈرولوجیکل سروے کیا جانا چاہیے جہاں ماضی میں سنک ہول کے واقعات پیش آ چکے ہیں، تاکہ اس غیر معمولی واقعات کی وجوہات، زیرِ زمین آبی راستوں اور مستقبل میں ممکنہ خطرات کا سائنسی طور پر جائزہ لیا جا سکے۔