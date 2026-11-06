ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نیشنل کانفرنس کا اندرونی بحران ٹل گیا؟ پارٹی قیادت، باغی اراکین نے پھوٹ کے امکانات کو کیا مسترد
20 سے زائد ناراض اراکین نے پھوٹ کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ قیادت نے سبھی مسائل حل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔
Published : November 6, 2026 at 3:11 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 3:30 PM IST
سرینگر: حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے ناراض اراکین اسمبلی اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے درمیان جمعہ کو ہونے والی اہم میٹنگ میں ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ دونوں فریقوں نے پارٹی میں بغاوت کی خبروں کو غلط اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اختلافات کی خبروں کو یکسر مسترد کر دیا۔
پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ناراض اراکین اسمبلی کی شکایات کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں جائز قرار دیا اور یقین دلایا کہ ان مسائل کو حل کیا جائے گا۔
میٹنگ کے بعد میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ایک رکن اسمبلی نذیر احمد خان (المعروف گُریزی) نے کہا کہ انہوں نے پارٹی قیادت اور وزیر اعلیٰ کے سامنے اپنی شکایات رکھی ہیں اور انہیں جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔
گُریزی نے کہا: ’’کچھ مسائل تھے جنہیں ہم نے وزیر اعلیٰ اور فاروق صاحب کے سامنے رکھا۔ انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ چاہے مسائل سیاسی نوعیت کے ہوں یا دیگر مسائل، انہیں حل کیا جائے گا۔ کچھ مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں گے جبکہ باقی مسائل کو مرحلہ وار حل کیا جائے گا۔"
گُریزی ان 20 سے زائد اراکین اسمبلی میں شامل تھے جنہوں نے اپنے مطالبات پر مشتمل ایک میمورنڈم پارٹی قیادت کو پیش کیا تھا۔ یہ میٹنگ تقریباً دو گھنٹے تک جاری رہی۔ اس کے بعد عمر عبداللہ، فاروق عبداللہ اور ناراض اراکینِ اسمبلی ایک ساتھ باہر آئے اور میڈیا سے بات کی۔
قبل ازیں، عمر عبداللہ جمعرات کو ہی جموں سے واپس سرینگر پہنچے تھے تاکہ ناراض اراکین اسمبلی کے تحفظات اور مطالبات سن سکیں۔ یہ اراکین وزراء کی کونسل میں مکمل تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
جموں اور کشمیر دونوں خطوں سے تعلق رکھنے والے ان اراکین اسمبلی نے وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی، جنہیں عمر عبداللہ نے کابینہ وزیر کا درجہ دیا ہوا ہے،کو عہدے سے ہٹانے اور جمہوری طریقہ کار کے ذریعے پارٹی قیادت کی ازسرنو تشکیل کا مطالبہ بھی کیا ہے۔
ان اراکین نے پارٹی سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ دفعہ 370 کی بحالی کے معاملے کو زیادہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھائے اور اس مسئلے پر مرکزی حکومت کے ساتھ مفاہمت کی موجودہ پالیسی ترک کرے۔
یہ بھی پڑھیں:
این سی سے اختلافات کی قیاس آرائیوں کے بیچ مبارک گل کی پریس کانفرنس ملتوی، کہا 'جدوجہد جاری رہے گی'