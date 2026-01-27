ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈوڈہ میں برفانی قہر کے بیچ بارڈر روڈز آرگنائزیشن کی بڑی کامیابی، 40 فوجی جوانوں سمیت 20 شہری محفوظ
تقریباً 10,500 فٹ کی بلندی پر واقع مقام پر شدید برفباری کے باعث آمدورفت مکمل طور پر معطل ہو گئی تھی۔
Published : January 27, 2026 at 10:27 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) بارڈر روڈز آرگنائزیشن نے جموں و کشمیر کے ضلع ڈوڈہ میں واقع چترگلہ پاس پر شدید برفباری کے دوران ایک کامیاب ہائی آلٹی ٹیوڈ ریسکیو اور سڑک بحالی آپریشن انجام دے کر پیشہ ورانہ مہارت اور برق رفتاری کی مثال قائم کی ہے۔
یہ آپریشن پروجیکٹ سمپرک کے تحت انجام دیا گیا، جو بھدرواہ–چترگلہ محور پر واقع ہے۔ تقریباً 10,500 فٹ کی بلندی پر واقع اس اسٹریٹیجک درّے پر 23 جنوری کو شدید برفباری کے باعث آمدورفت مکمل طور پر معطل ہو گئی تھی، جس سے علاقے کا زمینی رابطہ بری طرح متاثر ہوا۔
وزارتِ دفاع کے مطابق، 35 بارڈر روڈز ٹاسک فورس کی 118 روڈ کنسٹرکشن کمپنی نے 24 جنوری کی صبح برف ہٹانے کا کام شروع کیا۔ برو کے جوانوں نے انتہائی خراب موسم اور جان لیوا سردی کے باوجود لگاتار تقریباً 40 گھنٹے تک کام کرتے ہوئے 38 کلومیٹر طویل سڑک کو صاف کیا، جو 5 سے 6 فٹ موٹی برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ بالآخر 25 جنوری کی شام سڑک کو آمدورفت کے لیے بحال کر دیا گیا۔
سڑک کی بروقت بحالی کے نتیجے میں 4 راشٹریہ رائفلز کے 40 فوجی جوانوں کو ان کے ہتھیاروں اور ضروری سامان کے ساتھ، نیز 20 پھنسے ہوئے عام شہریوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ ریسکیو مشن 26 جنوری کی علی الصبح 2:30 بجے کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا، جس میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
وزارتِ دفاع، جموں کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل سنیل برتوال نے بتایا کہ یہ کامیاب آپریشن برو اہلکاروں کی پیشہ ورانہ مہارت، لگن اور حوصلے کا مظہر ہے، جو انتہائی دشوار گزار بلند پہاڑی علاقوں اور سخت موسمی حالات میں بھی اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مشن بھارتی فوج کے ساتھ قریبی تال میل سے انجام دیا گیا، جس کے باعث نہ صرف فوری راحت ممکن ہوئی بلکہ خطے میں اہم مواصلاتی رابطے بھی بحال کیے جا سکے۔