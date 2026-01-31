ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دیہی نوجوانوں کو خود کفیل بنانے کیلئے وزارتِ دیہی ترقی اور جے کے بینک کی پہل
رورل سیلف ایمپلائمنٹ ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ پلوامہ نے متعدد تربیتی پروگراموں کےتحت نوجوانوں کو خود روزگار بنانے کیلئے اقدامات کئے۔
Published : January 31, 2026 at 6:12 PM IST
پلوامہ: دیہی روزگار کو فروغ دینے کے مقصد سے رورل سیلف ایمپلائمنٹ ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ پلوامہ نے تقریباً 105 تربیت یافتگان کو خود روزگار کے قابل بنانے کے لیے مختلف تربیتی پروگراموں کا انعقاد کیا۔ یہ اقدام وزارتِ دیہی ترقی اور جے کے بینک کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے، جس کا مقصد دیہی علاقوں کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو کاروبار کی جانب راغب کرنا، انہیں بااختیار بنانا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے۔
رورل سیلف ایمپلائمنٹ ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ پلوامہ نے متعدد تربیتی پروگراموں کے تحت تقریبا 105 نوجوانوں کو ہنر مند بنانے پر توجہ دی تاکہ وہ خود کفیل بن سکیں۔
ان پروگراموں میں ہاؤس وائرنگ، ویسٹ چترا کلا، خواتین کے لیے کٹنگ اینڈ ٹیلرنگ اور انٹرپرینیور ڈیولپمنٹ پروگرام شامل ہیں، جن کے ذریعے ضلع کے تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارا جا رہا ہے۔
تربیت مکمل کرنے کے بعد شرکاء کو اسناد سے نوازا گیا اور خود روزگار قائم کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کی گئی تاکہ وہ نہ صرف خود روزگار حاصل کریں بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کر سکیں۔
ڈائریکٹر آر سیٹی آئی پلوامہ غلام جیلانی نے کہا کہ ادارے کا بنیادی مقصد دیہی بے روزگار نوجوانوں کو ہنر مند بنا کر انہیں خود روزگار کے قابل بنانا ہے۔انہوں نے بتایا کہ تربیت اور دیگر بنیادی سہولیات شرکاء کو مفت فراہم کی جاتی ہیں، جبکہ تربیت کے بعد زمین کے حصول اور مالی معاونت کے لیے بھی ادارہ رہنمائی اور تعاون فراہم کرتا ہے۔
تربیت حاصل کرنے والے نوجوانوں نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگرام تعلیم یافتہ بے روزگار افراد کو ہنر فراہم کرتے ہیں، جس سے انہیں باعزت ذریعۂ معاش حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔