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کتابوں پر پابندی حکومت کے اختیار میں نہیں، حالات بدلے تو جائزہ لیں گے: عمر عبداللہ
وزیراعلیٰ نے کہاکہ کتابوں پر پابندی سے متعلق میری اپنی رائے ہے؛ تاہم فی الوقت اس کا اختیار منتخب حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔
Published : September 24, 2026 at 7:23 AM IST
سرینگر(جاوید ڈار): مرکزِ زیرِ انتظام جموں و کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سرینگر میں بدھ کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ کتابوں پر پابندی کا معاملہ جمہوریت میں ایسی پابندیوں کے کردار سے متعلق ایک وسیع تر سوال کو جنم دیتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کتابوں پر پابندی عائد ہونی چاہیے یا نہیں، اس بارے میں ان کی اپنی ایک رائے ہے۔
انہوں نے کہا کہ ’’یہ کتابوں پر پابندی کے ایک وسیع تر سوال کو جنم دیتا ہے۔ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک جمہوریت میں کتابوں پر پابندی کس حد تک درست اقدام ہے۔ کتابوں پر پابندی ہونی چاہیے یا نہیں، اس بارے میں میری اپنی ذاتی رائے ہے۔‘‘
تاہم، وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے اعتراف کیا کہ موجودہ نظام کے تحت منتخب حکومت کو ایسے معاملات پر فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔
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انہوں نے کہا کہ ’’بدقسمتی سے موجودہ نظام میں منتخب حکومت کو ان معاملات کا فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کو حالات میں تبدیلی کا انتظار کرنا ہوگا، جس کے بعد ہی اس معاملے کا ازسرِنو جائزہ لیا جائے گا۔
وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ ’’لہٰذا ہمیں صرف اس صورت حال کے بدلنے کا انتظار کرنا ہوگا، جس کے بعد ہم اس پورے معاملے کا ازسرِنو جائزہ لیں گے۔‘‘