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سید گیلانی سمیت کئی علیحدگی پسند لیڈر سمگر شکشا کی کتاب 'جموں کشمیر کی شخصیات' میں شامل
کتاب میں علیحدگی پسند رہنماؤں کی شمولیت پر بی جے پی نے پابندی اور تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 4, 2026 at 6:59 PM IST
جموں: مرکزی وزارت تعلیم کی سرپرستی میں چلنے والی "سمگر شکشا اسکیم" کے تحت جموں و کشمیر کی لائبریریوں کے لیے شائع کی گئی ایک کتاب تنازع کا سبب بن گئی ہے۔ اس کتاب میں جموں و کشمیر کی "شخصیات اور نامور ہستیوں"(Personalities And Legends of J&K) میں کئی علیحدگی پسند رہنماؤں کا ذکر شامل کیا گیا ہے، جس پر بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے شدید اعتراض کرتے ہوئے اسے "اکیڈمک جہاد" اور "ملک کے خلاف جنگ چھیڑنے" کی کوشش قرار دیا ہے۔
"پرسنالٹیز اینڈ لیجنڈز آف جے اینڈ کے" کے عنوان سے شائع ہوئی اس کتاب میں مبینہ طور پر سید علی شاہ گیلانی، مقبول بٹ، میرواعظ عمر فاروق اور شبیر شاہ کو جموں و کشمیر کی نمایاں شخصیات میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ کتاب حکومتِ ہند کی ابتدائی تعلیم سے متعلق اسپانسرڈ اسکیم سمگر شکشا کے تحت شائع کی گئی ہے، جبکہ اس کے مصنفین ہلال احمد اور سنتوش مینا ہیں۔
کتاب میں مرحوم سید علی شاہ گیلانی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ پہلے جماعتِ اسلامی کشمیر سے وابستہ تھے، بعد میں انہوں نے اپنی جماعت تحریکِ حریت قائم کی۔ کتاب کے مطابق، "وہ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے چیئرمین بھی رہے، جو جموں و کشمیر کی علیحدگی پسند جماعتوں کا اتحاد ہے۔ وہ سوپور اسمبلی حلقے سے تین مرتبہ (1972، 1977 اور 1987) رکنِ اسمبلی منتخب ہوئے۔ مسرت عالم کو ان کا جانشین قرار دیا جاتا ہے۔ گیلانی 29 ستمبر 1929 کو شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ علاقے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سوپور میں حاصل کی جبکہ اعلیٰ تعلیم موجودہ پاکستان کے شہر لاہور کے اورینٹل کالج سے مکمل کی۔"
کتاب میں مقبول بٹ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ (جے کے ایل ایف) کے شریک بانی تھے۔ اس میں مزید لکھا گیا ہے کہ "دو افراد کے قتل کے مقدمات میں سزا سنائے جانے کے بعد انہیں 11 فروری 1984 کو نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی تھی۔"
بی جے پی کا ردعمل
ہفتہ کے روز جموں میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جموں و کشمیر اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور بی جے پی کے سینئر رہنما سنیل شرما نے کہا کہ اس کتاب میں "ایسے افراد کی تعریف و توصیف کی گئی ہے جنہیں سپریم کورٹ نے مجرم قرار دیا، سزائے موت سنائی، اور جو قاتل، دہشت گرد، علیحدگی پسند اور ملک کے خلاف جنگ چھیڑنے کے ذمہ دار تھے۔"
انہوں نے اس کتاب کو "اکیڈمک جہاد" قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ "کشمیر سے متعلق پاکستان کے بیانیے کا حصہ" ہے۔ سنیل شرما نے کہا: "سب سے پہلے ایک بڑی برادری کی نقل مکانی ہوئی، نوجوانوں کو سڑکوں پر لایا گیا اور زمین کے حوالے سے جہاد کیا گیا، جس کے پیچھے مین اسٹریم کی سیاسی جماعتیں، خاص طور پر برسرِ اقتدار نیشنل کانفرنس، شامل تھیں۔"
بی جے پی رہنما نے کتاب پر مکمل پابندی عائد کرنے اور اس کے مصنفین، ناشر اور وزیرِ تعلیم کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
اگرچہ سمگر شکشا ایک مرکزی حکومت کی اسپانسرڈ اسکیم ہے اور اسی کے تحت یہ کتاب شائع کی گئی، تاہم سنیل شرما نے عمر عبداللہ کی قیادت والی نیشنل کانفرنس حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ اس کتاب کے ذریعے دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہے۔
انہوں نے کہا: "نیشنل کانفرنس حکومت تعلیم کے ذریعے جموں و کشمیر میں دہشت گردی کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ یہ ایک نہایت حساس معاملہ ہے کیونکہ اس کتاب میں تعلیمی یا تاریخی نقطہ نظر کے بجائے نوجوانوں میں جہادی سوچ کو فروغ دینے اور ان کے ذہنوں کو زہر آلود کرنے کی منظم کوشش کی گئی ہے۔"
دوسری جانب سمگر شکشا جموں و کشمیر کے ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ کتاب کے مواد کے حوالے سے اندرونی سطح پر تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔
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