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بون میرو ٹرانسپلانٹ ایک پیچیدہ اور ایک نہایت نگہداشت طبی طریقہ کار، کسی بھی عمر کے متاثرہ کو یہ نہیں کیا جاسکتا، ڈاکٹر ریشم روشن
بون میرو ٹرانسپلانٹ کتنا کامیاب طریقہ کار ہے،کیا یہ کسی بھی عمر میں کیا جاتا ہے، سٹیم سیلز کون عطیہ کرسکتے ہیں، مکمل جانکاری۔
Published : August 11, 2026 at 7:07 PM IST|
Updated : August 11, 2026 at 7:56 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) بون میرو ٹرانسپلانٹیشن ایک پیچیدہ اور بے حد نگہداشت طبی طریقہ کار ہے جس میں خراب یا بیمار بون میرو کو صحت مند بون میرو شیٹن سیلز سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ بون میرو ہڈیوں کے بیچ میں پایا جانے والا نرم، سپنج دار ٹشو ہے، اور یہ خون کے خلیے پیدا کرتا، بشمول سرخ خون کے خلیے، خون کے سفید خلیے، اور پلیٹلیٹس۔ یہ خون کے خلیے جسم میں مختلف افعال کے لیے اہم ہیں، بشمول آکسیجن کی نقل و حمل، مدافعتی نظام کی مدد، اور خون کا جمنا۔
جموں و کشمیر میں جہاں کینسر جیسی مہلک بیماری میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہورہا ہے، وہیں مورثی ہیمو فیلیا، تھلسیمیا، انیمیا اور دیگر خون کی بیماریوں کا علاج بھی ادویات اور مختلف طبی طریقہ کار کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔
ایسے میں شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (سکمز) صورہ میں اب تک تقریبا ً 200 مریضوں کو ٹرانسپلانٹ عمل میں لایا گیا ہے۔ بون میرو ٹرانسپلانٹ کتنا کامیاب طریقہ کار ہے۔کیا یہ کسی بھی عمر میں کیا جاتا ہے، سٹیم سیلز کون عطیہ کرسکتے ہیں اور سکمز صورہ متاثرہ مریضوں کے لئے کس طرح کی سہولیات دستیاب ہیں۔اس پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے سکمز صورہ میں شعبہ ہیموٹالوجی کی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر ریشمہ روشن سے خاص بات چیت کی۔
انہوں نے کہا کہ بون میرو ہڈیوں کے بیچ میں پایا جانے والا نرم، سپنج دار ٹشو ہے، اور یہ خون کے خلیے پیدا کرتا، بشمول سرخ خون کے خلیے، خون کے سفید خلیے، اور پلیٹلیٹس۔ یہ خون کے خلیے جسم میں مختلف افعال کے لیے اہم ہیں، بشمول آکسیجن کی نقل و حمل، مدافعتی نظام کی مدد، اور خون کا جمنا۔بون میرو ٹرانسپلانٹیشن بعض قسم کے کینسر، خون کی خرابی اور مدافعتی نظام کی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے لیے ایک جان بچانے والا علاج ہے۔ یہ طریقہ کار عام طور پر اس وقت انجام دیا جاتا ہے جب مریض کا بون میرو بیماری، جینیاتی عوارض، یا اس کی وجہ سے ہونے والے نقصان کی وجہ سے خون کے صحت مند خلیات پیدا کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ کیموتھراپی یا تابکاری تھراپی۔
ڈاکٹر ریشم روشن کہتی ہیں کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کرنے کے دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ آٹولوگس بون میرو اوراللوجینک بون میرو ٹرانسپلانٹیشن۔ آٹو لوگس میں میں مریض کے اپنے بون میرو یا اسٹیم سیلز کا استعمال شامل ہے۔ مریض کے بون میرو کو جمع کیا جاتا ہے، ذخیرہ کیا جاتا ہے، اور پھر ان کی حالت کے علاج کے لیے کیموتھراپی یا ریڈی ایشن تھراپی حاصل کرنے کے بعد ان کے جسم میں دوبارہ ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے۔ جبکہ اللوجینک بون میرو ٹرانسپلانٹیشن میں مریض کو ایک صحت مند عطیہ دہندہ سے بون میرو یا سٹیم سیل حاصل ہوتا ہے۔ مسترد ہونے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے عطیہ دہندگان کے خلیات کئی جینیاتی مارکروں کی بنیاد پر مریض کے ساتھ ملائے جاتے ہیں۔ بلڈ کینسر کے علاوہ کئی ایسی خون کی بیماریاں ہیں جس میں خون کی سیلز کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ مورثی خون کی بیماری تھلسیمیا جس میں ایک خون کی قسم کی خون کی سیلز جنم سے ہی نہیں بنتی ہیں۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ جموں وکشمیر کو ملک کی باقی ریاستوں یا یوٹیز سے موازنہ کریں تو تھیلسیمیا خون بیماری کے مریض جموں وکشمیر خاص کشمیر میں کم ہے۔ ہاں چند قبائلی علاقوں میں چند مریض دیکھنے کو ملتے ہیں۔اب تک ہم نے دیگر مریضوں کے علاوہ مذکورہ قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے والے آج سے 6 سال قبل ایک بچے کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا تھا جو کہ اس وقت معمول کی طرح کا اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سٹیم سیل یا بون میرو ٹرانسپلانٹیشن ایک ایسا طریقہ کار ہے جو خون کے خراب خلیوں کو صحت مند خلیوں سے بدل دیتا ہے۔ یہ علاج خون کے خلیوں سے متعلق مختلف حالات کو حل کرنے میں مؤثر ہے بشمول لیوکیمیا اور لیمفوما۔ خلیہ خلیات، جو کہ بون میرو کے ذریعے پیدا ہونے والے منفرد خلیے ہیں، خون کے مختلف خلیوں کی اقسام میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
ڈاکٹر ریشم روشن کہتی ہیں کہ اس طریقہ علاج کی خاطر مریض کے قریبی رشتہ دار خاص کر بھائی بہن کی سٹیج سیل حاصل کر کے متاثرہ کی پیوندکاری کی جاتی ہے جس کی خراب یا بیماری ہوچکی ہوتی ہیں جبکہ جن مریضوں کی سٹیم سیل سے نہیں ملتی ان کے کےلئے ملک کے مختلف علاقوں یا بیرون ممالک کے رضاکار سٹم سیلز کا عطیہ دیتے ہیں۔ بوم میرو ٹرانسپلانٹ کی خاطر جموں و کشمیر اور لداخ کے مریضوں کو لاکھوں خرچ کر کے دلی یا ملک کی باقی ریاستوں یا یوٹیز کا رخ کرنا پڑتا تھا لیکن اب گزشتہ 6 برسوں سے یہ طریقہ کار جی ایم سی سرینگر اور سکمز میں عمل میں لایا جاتا ہے۔ایسے میں جموں و کشمیر میں پہلی مرتبہ بون میرو ٹرانسپلانٹ سال 2020 میں سکمز صورہ میں کلنیکل ہمیا ٹولوجی کے زریعے عمل میں لایا گیا۔
ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر ریشم روشن نے کہا کہ یہاں اپنے قریبی رشتہ دار حتاکہ بھائی اپنی بہن اور بہن اپنے بھائی کو سیل دینے سے کتراتے ہیں کیونکہ جانکاری نہ ہونے کے باعث وہ ڈرتے ہیں ۔ایسے میں یہ سیلز ایسی ہی عطیہ دی جاسکتی ہیں جیسا ہم عام طور خون عطیہ کے طور دیتے ہیں۔ سیلز عطیہ کرنے سے ڈونر کے صحت یا اس کی معمول کی زندگی پر کسی بھی قسم کا اثر نہیں پڑتا ہے۔ یہ عطیہ کرنا بالکل آسان اور بغیر کسی خطرے کے کیا جاسکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ سکمز صورہ میں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی سکمز میں خون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے صرف 5 بستر مخصوص رکھے گئے ہیں لیکن مستبقل میں اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وادی کشمیر میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کی خاطر مریضوں کو 2 سے 3 ماہ تک کا انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن بہت جلد یہ مسلہ بھی حل ہوگا کیونکہ بون میرو ٹرانسپلانٹ یونٹ میں توسیع عمل میں لائی جارہی یے۔ واضح رہے کی کشمیر میں 50 ہزار سے زائد مریض کینسر سے جوجھ رہے ہیں جبکہ ہیمو فیلیا کے تقریبا ً 400 اور تھلسیمیا کے 52 مریض درج ہیں جو کہ مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔