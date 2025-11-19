ETV Bharat / jammu-and-kashmir

لال قلعہ دھماکے میں ہلاک کشمیری نوجوان سپرد خاک

دس نومبر کو ہوئے لال قلعہ دھماکے میں تیرہ افراد ہلاک جبکہ درجن سے زائد ہلاک ہوئے تھے۔

لال قلعہ دھماکے میں ہلاک کشمیری نوجوان سپرد خاک
لال قلعہ دھماکے میں ہلاک کشمیری نوجوان سپرد خاک (ای ٹی وی بھارت)


By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : November 19, 2025 at 3:23 PM IST


گاندربل : دہلی کے لال قلعے میں 10 نومبر کو بم دھماکے میں جاں بحق ہوئے کشمیری نوجوان کی جسد خاکی بدھ کے روز وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع پہنچائی گئی جہاں مرحوم کو آبائی علاقہ بابا نگری، وانگتھ میں پر نم آنکھوں کے ساتھ سپرد لحد کیا گیا۔ مرحوم کی آخری رسومات میں سینکڑوں مقامی شہریوں نے شرکت کی۔

لال قلعہ دھماکے میں ہلاک کشمیری نوجوان سپرد خاک (ای ٹی وی بھارت)

دہلی بم دھماکے میں فوت ہونے والوں میں بلال احمد سنگو بھی شامل تھے۔ وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع سے تعلق رکھنے والا یہ نوجوان برسوں سے دہلی میں مزدوری کرکے اپنے اور اہل خانہ کے لیے نان شبینہ کا انتظام کر رہا تھا۔ بدھ کی صبح بلال کی جسد خاکی بابا نگری، گاندربل پہنچائی گئی جہاں اسے پر نم آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔

بلال احمد کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ 10 نومبر کو ہوئے دھماکے کے بعد سے ان کا کا بلال کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا تھا اور وہ اس کی عافیت کے حوالہ سے کافی پریشان تھے۔ مقامی باشندوں نے بتایا کہ تصویر وائرل ہونے کے بعد ہی وہ بلال کی شناخت کر پائے اور اس کی اطلاع انہوں نے مقامی پولیس اسٹیشن کو دی۔

گاندربل کا بابا نگری علاقہ سوگوار (ای ٹی وی بھارت)

مقامی باشندوں نے حکام سے متوفی کے اہل خانہ کی امداد کرنے کی اپیل کی ہے۔ ادھر، کنگن کی ممبر اسمبلی میاں مہر علی نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی اور لواحقین کی ڈھارس بندھائی۔ بعد ازاں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایم ایل اے نے کہا: ’’دلسوز واقعے میں بلال احمد فوت ہو گیا۔ اور لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ دہشت گردی کے متاثر سبھی ہیں، کشمیری قوم بھی۔‘‘ انہوں نے کشمیری باشندوں کو نشانہ بنائے جانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا: ’’وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی اس حوالہ سے واضح کیا ہے کہ کشمیری پوری کشمیری قوم کو سزا نہیں دی جانی چاہئے کیونکہ کشمیری قوم دہشت گردی نہیں۔‘‘

بلال احمد کے تجہیز و تکفین میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی (ای ٹی وی بھارت)

