لال قلعہ دھماکے میں ہلاک کشمیری نوجوان سپرد خاک
دس نومبر کو ہوئے لال قلعہ دھماکے میں تیرہ افراد ہلاک جبکہ درجن سے زائد ہلاک ہوئے تھے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 19, 2025 at 3:23 PM IST
گاندربل : دہلی کے لال قلعے میں 10 نومبر کو بم دھماکے میں جاں بحق ہوئے کشمیری نوجوان کی جسد خاکی بدھ کے روز وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع پہنچائی گئی جہاں مرحوم کو آبائی علاقہ بابا نگری، وانگتھ میں پر نم آنکھوں کے ساتھ سپرد لحد کیا گیا۔ مرحوم کی آخری رسومات میں سینکڑوں مقامی شہریوں نے شرکت کی۔
دہلی بم دھماکے میں فوت ہونے والوں میں بلال احمد سنگو بھی شامل تھے۔ وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع سے تعلق رکھنے والا یہ نوجوان برسوں سے دہلی میں مزدوری کرکے اپنے اور اہل خانہ کے لیے نان شبینہ کا انتظام کر رہا تھا۔ بدھ کی صبح بلال کی جسد خاکی بابا نگری، گاندربل پہنچائی گئی جہاں اسے پر نم آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔
بلال احمد کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ 10 نومبر کو ہوئے دھماکے کے بعد سے ان کا کا بلال کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا تھا اور وہ اس کی عافیت کے حوالہ سے کافی پریشان تھے۔ مقامی باشندوں نے بتایا کہ تصویر وائرل ہونے کے بعد ہی وہ بلال کی شناخت کر پائے اور اس کی اطلاع انہوں نے مقامی پولیس اسٹیشن کو دی۔
مقامی باشندوں نے حکام سے متوفی کے اہل خانہ کی امداد کرنے کی اپیل کی ہے۔ ادھر، کنگن کی ممبر اسمبلی میاں مہر علی نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی اور لواحقین کی ڈھارس بندھائی۔ بعد ازاں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایم ایل اے نے کہا: ’’دلسوز واقعے میں بلال احمد فوت ہو گیا۔ اور لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ دہشت گردی کے متاثر سبھی ہیں، کشمیری قوم بھی۔‘‘ انہوں نے کشمیری باشندوں کو نشانہ بنائے جانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا: ’’وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی اس حوالہ سے واضح کیا ہے کہ کشمیری پوری کشمیری قوم کو سزا نہیں دی جانی چاہئے کیونکہ کشمیری قوم دہشت گردی نہیں۔‘‘
