'گؤ رکشکوں' سے جان بچانے کی کوشش میں غرقاب نوجوان کی لاش 20روزبعد بازیاب
جموں کشمیر پولیس نے اس کیس میں پہلے ہی چار کلیدی ملزمان کو حراست میں لے لیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 2, 2026 at 1:58 PM IST
رامبن (نواز رونیال): تقریباً 20 دن سے لاپتہ 19 سالہ نوجوان کی لاش ہفتہ کے روز صوبہ جموں کے رامبن ضلع میں ڈگڈول کے قریب نالہ بشلری سے بازیاب کی گئ۔ لاش کی بزیابی کے ساتھ ہی ایک طویل اور مشترکہ تلاشی مہم اختتام کو پہنچی۔
متوفی کی شناخت تنویر احمد چوپان ولد عبدالسلام چوپان، ساکنہ منڈکھل پوگل کے طور پر ہوئی ہے۔ اور اطلاعات کے مطابق وہ 12 اپریل کو اُس وقت لاپتہ ہو گیا تھا جب مبینہ طور پر مکرکوٹ کے قریب سرینگر جموں قومی شاہراہ پر کچھ گؤ رکشکتوں کے غیض و غضب سے بچنے کی کوشش کے دوران اس نے نالہ میں چھلانگ لگائی۔
رپورٹس کے مطابق تنویر احمد جموں سے ایک دودھ دینے والی گاے اور دو بچھڑوں کو گاڑی میں لا رہا تھا کہ ڈگڈول کے قریب دو کاروں میں سوار کچھ افراد نے اسے روکا اور اس کا تعاقب کیا۔ جان کے خوف سے اس نے مبینہ طور پر نالہ بشلری میں چھلانگ لگا دی جس کے بعد سے وہ لاپتہ تھا۔
واقعے کے فوراً بعد جموں و کشمیر پولیس اور مقامی رضاکاروں نے بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کیا، جس کے بعد نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس (این ڈی آر ایف)، فوج، اور کئی مقامی رضا کار تنظیمیں شامل ہو گئیں۔ مشکل پہاڑی علاقے اور تیز بہاؤ کے باوجود 20 دن تک تلاش جاری رہی۔
حکام کے مطابق ہفتہ کے روز ڈگڈول کے قریب نالہ میں لاش نظر آئی جسے ریسکیو ٹیموں نے باہر نکالا۔ عینی شاہدین کے مطابق پانی میں قریب تین ہفتوں تک رہنے کی وجہ سے متوفی کی جسد خاکی کافی حد تک خراب ہو چکی تھی اور اسے قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔
پولیس نے اس معاملے میں پہلے ہی کیس درج کر کے چار ملزمان—سرجیت سنگھ، سندیپ سنگھ، دگ وجے سنگھ اور کیول سنگھ—کو گرفتار کیا ہے، جو رامبن شہر اور قریبی علاقوں کے رہنے والے ہیں۔
تحقیقات کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم (SIT) بھی تشکیل دی گئی ہے جس کی قیادت ایس ڈی پی او بنیہال سرندر سنگھ بلوریا کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ "لاش ڈگڈول علاقے سے برآمد ہوئی ہے اور قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کی جا رہی ہے۔" انہوں مزید کہا کہ تحقیقات جاری ہے اور طبی و قانونی رسومات کی انجام دہی کے بعد میت کو آخری رسومات کے لیے لواحقین کے سپرد کر دیا جائے گا۔
دوسری جانب، اس واقعے پر متوفی کے اہل خانہ میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ "پیچھا کرنے اور ہراسانی کے باعث تنویر کی موت ہوئی۔" انہوں نے منصفانہ تحقیقات اور ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
