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تھیون کنگن: ایک نوجوان اور دوشیزہ کی لاش پاور کنال سے برآمد
گاندربل کے ٹھیون کنگن علاقے میں ایک لڑکے اور لڑکی نے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی، تاہم خودکشی کی وجہ واضح نہیں ہو سکی۔
Published : September 8, 2026 at 10:06 AM IST
گاندربل (فردوس احمد تانترے): جموں وکشمیر کے ضلع گاندربل کے تھیون کنگن علاقے میں ایک دوشیزہ اور ایک نوجوان کی لاشوں کو کل شام پاور کنال سے برآمد کی گئیں ٹھیون کنگن علاقے میں 18 برس کے نوجوان اشتیاق احمد کائی ولد محمد شریف کائی ساکن ٹھیون کنگن اور ایک لڑکی نے تھیون کنگن میں پاور کنال میں چھلانگ لگا دی اطلاع موصول ہونے کے فورا بعد کنگن پولیس مقامی لوگ ایس ڈی آر ایف گنڈ ایس ڈی آر ایف کنگن نے دونوں کی تلاش شروع کر دی۔
تاہم کافی مشقت کے بعد دونوں کی لاشیں برآمد کر کے قانونی لوازمات کے لیئے سب ڈسٹرکٹ اسپتال کنگن منتقل کی گئیں۔ واقع کی اصل وجوہات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی کہ دونوں نے پاور کنال میں چھلانگ لگا کر خودکشی کیوں کی، کنگن پولیس نے معاملے سے متعلق کیس درج کرکے تحقیقات شروع کردی۔ واضح رہے کہ رواں برس تھیون لنکن اور گنڈ کے پاور کنال سے ڈوبنے اور خود کشی کے کئی واقعات سامنے آئے ہیں۔
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فروری میں تھیوں کنگن کے دو بھائی پاور کنال میں پیر پھسلنے کی وجہ سے ڈوب گئے تھے، جس کے بعد پولیس نے ایک کو بچالیا تھا، جبکہ دوسرا جان بحق ہو گیا تھا۔ اپریل میں تھیون کے مقام پر پاور کنال سے ایک اور شخص کی لاش برآمد کی گئی تھی، بار بار پیش آنے والے حادثات نے نہر سے جڑے خطرات کی جانب دوبارہ توجہ مبذول کرائی، مقامی لوگوں نے بتایا کہ ریول سے ممبل گنڈ تک اور مبل سے کنگن تک پاور کنال کے دونوں طرف فینسنگ کی جائے تا کہ دوبارہ ایسے واقعات کو روکا جاسکے۔
خودکشی کوئی حل نہیں ہے: اگر آپ خودکشی کے خیالات آرہے ہیں، یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں، یا آپ کو جذباتی مدد کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7 دستیاب ہے) یا iCall ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی ہیلپ لائن 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب)}