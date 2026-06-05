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بیٹے کی جان بچانے والے باپ کی لاش چھ روز بعد دریائے لدر سے برآمد

لاش کو قانونی اور طبی کارروائیوں کےلیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، پولیس نے واقعے کے حوالے سے مزید کارروائی شروع کر دی ہے۔

بیٹے کی جان بچانے والے باپ کی لاش چھ روز بعد دریائے لدر سے برآمد
بیٹے کی جان بچانے والے باپ کی لاش چھ روز بعد دریائے لدر سے برآمد (Image: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 5, 2026 at 10:41 PM IST

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اننت ناگ: (میر اشفاق) ضلع اننت ناگ کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام کے دریائے لدر میں اپنے بیٹے کی جان بچانے کے دوران ڈوبنے والے سرینگر کے شہری محمد اشرف کی لاش چھ روز بعد برآمد کی گئی ۔ محمد اشرف گزشتہ ہفتہ اپنے بیٹے کو ڈوبنے سے بچانے کی کوشش کے دوران تیز بہاؤ میں بہہ گئے تھے۔

اطلاعات کے مطابق جمعہ کے روز مقامی لوگوں نے پہلگام کے آمڈ علاقے میں دریائے لدر کے کنارے ایک لاش دیکھی جس کے بعد فوری طور پر پولیس اور ریسکیو ٹیموں کو مطلع کیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس، ایس ڈی آر ایف اور دیگر متعلقہ اداروں کے اہلکار موقع پر پہنچے اور لاش کو دریا سے نکال کر اپنی تحویل میں لے لیا۔

واضح رہے کہ محمد اشرف نے ایک باپ کی بے مثال قربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے دریائے لدر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ انہوں نے کامیابی کے ساتھ اپنے بیٹے کی جان بچا لی، تاہم خود دریا کے تیز اور خطرناک بہاؤ میں بہہ گئے تھے۔ واقعے کے بعد علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی تھی اور ان کی تلاش کے لئے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کیا گیا تھا۔

چھ روز تک جاری رہنے والے اس سرچ آپریشن میں جموں و کشمیر پولیس، اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (ایس ڈی آر ایف )، مقامی رضاکاروں اور دیگر امدادی ٹیموں نے حصہ لیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے دریا کے مختلف مقامات پر تلاش جاری رکھی، تاہم جمعہ کے روز ان کی لاش آمڈ علاقے سے برآمد ہوئی۔

لاش کو قانونی اور طبی کارروائیوں کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ پولیس نے واقعے کے حوالے سے مزید کارروائی شروع کر دی ہے۔

محمد اشرف کی قربانی کو علاقے میں بڑے احترام اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے جو جرات اور ایثار کا مظاہرہ کیا، وہ ایک باپ کی بے مثال محبت اور قربانی کی روشن مثال ہے۔ ان کی وفات پر علاقے میں سوگ کی فضا ہے اور لوگ مرحوم کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں۔

TAGGED:

TOURIST DESTINATION OF PAHALGAM
MOHAMMAD ASHRAF LADAR RIVER
باپ کی لاش دریائے لدر سے برآمد
SDRF
BODY RECOVERED FROM LADAR RIVER

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