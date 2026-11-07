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ڈورو کے نزدیک بزرگ شہری کی لاش برآمد، ہٹ اینڈ رن حادثے کا شبہ، پولیس نے شروع کی تحقیقات
ضروری قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش کو لواحقین کے سپرد کر دیا گیا۔
Published : November 7, 2026 at 10:12 PM IST
اننت ناگ: (روف وانی) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے ڈورو علاقے میں بدرمنہ کے نزدیک ایک بزرگ شہری کی لاش برآمد ہونے سے علاقے میں تشویش اور سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ واقعے کے حوالے سے ابتدائی طور پر ہٹ اینڈ رن حادثے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تاہم موت کی اصل وجوہات کا پتہ پولیس تحقیقات کے بعد ہی چل سکے گا۔
تفصیلات کے مطابق بزرگ شہری کی شناخت محمد یوسف شیخ ساکنہ بایہامہ کے طور پر ہوئی ہے، جن کی لاش بدرمنہ ڈورو میں پرائم اسٹیل نامی فیکٹری کے نزدیک پُراسرار حالات میں برآمد ہوئی۔ عینی شاہدین کے مطابق متوفی کے جسم پر چوٹوں کے نشانات موجود تھے، جس کے بعد یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر کسی نامعلوم گاڑی نے انہیں ٹکر مار دی ہو اور گاڑی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا ہو۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی متعلقہ حکام نے کارروائی عمل میں لائی اور لاش کو پہلے گورنمنٹ پرائمری ہیلتھ سینٹر سادی واڈہ منتقل کیا گیا، جہاں ابتدائی طبی و قانونی کارروائی کے بعد لاش کو مزید لوازمات کے لیے گورنمنٹ ماڈل اسپتال ڈورو منتقل کیا گیا۔
ادھر پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے معاملے کی نسبت کیس درج کرکے باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ بزرگ شہری کی موت کن حالات میں پیش آئی اور آیا یہ واقعی ہٹ اینڈ رن حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ کارفرما ہے۔ضروری قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش کو لواحقین کے سپرد کر دیا گیا۔