شوپیان میں پانچ روز بعد لاپتہ چار سالہ بچے کی لاش برآمد، وسیع تلاشی آپریشن اختتام کو پہنچا

شوپیان میں پانچ روز بعد لاپتہ 4 سالہ بچے کی لاش برآمد، وسیع تلاش آپریشن اختتام پذیر
Published : May 1, 2026 at 11:58 AM IST
شوپیان، جموں وکشمیر (شاہد ٹاک): جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان میں نالہ رمبہ آرا میں ڈوب کر لاپتہ ہونے والے چار سالہ معصوم بچے کی لاش جمعہ کی صبح مسلسل پانچ روزہ تلاش کے بعد برآمد کر لی گئی۔ اطلاعات کے مطابق یہ کمسن بچہ، جو ضلع پلوامہ کا رہائشی تھا، رواں ہفتے کے اوائل میں ڈبجن علاقے کے نزدیک تیز بہاؤ والے نالہ رمبہ آرا میں پھسل کر گر گیا تھا، جس کے بعد بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔
حکام نے بتایا کہ کئی روز تک جاری رہنے والی تلاش کے بعد بچے کی لاش شوپیان کے گُر چمب ہیرپورہ علاقے کے قریب سے برآمد کی گئی۔ نالہ رمبہ آرا میں پانی کا بہاؤ کافی تیز ہونے کی وجہ سے تلاش میں شدید مشکلات کا سامنا رہا اور اسی سبب لاش فوری طور پر نہیں مل سکی۔
ہزاروں کی تعداد میں لوگ مختلف اضلاع سے شوپیان پہنچے
ریسکیو آپریشن میں جموں و کشمیر پولیس، ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف کے اہلکاروں کے علاوہ مقامی رضاکاروں نے بھی بھرپور حصہ لیا اور دن رات مسلسل کوششیں جاری رکھیں۔ قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مختلف اضلاع سے شوپیان پہنچے اور صبح سویرے سے شام دیر تک اس معصوم بچے کی تلاش میں مصروف رہے۔
علاقے میں غم و اندوہ کی فضا قائم
مسلسل پانچ روز کی محنت، دعاؤں اور مشترکہ کوششوں کے بعد آخرکار بچے کی لاش برآمد کر لی گئی، جس پر علاقے میں غم و اندوہ کی فضا قائم ہو گئی۔ لاش کو ضروری طبی و قانونی کارروائیوں کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جب کہ مزید تحقیقات جاری ہیں۔
بچے کا اچانک پاؤں پھسل گیا اور وہ تیز بہاؤ والے پانی میں جا گرا
واضح رہے کہ پانچ روز قبل یہ کم سن بچہ اپنے اہلِ خانہ کے ہمراہ مغل روڈ کے ڈبجن علاقے میں سیر و تفریح کے لیے آیا تھا، جہاں اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ تیز بہاؤ والے پانی میں جا گرا، جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ آج اس کی لاش برآمد کر لی گئی ہے۔