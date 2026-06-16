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گاندربل انکاؤنٹر: راشد احمد مغل کی لاش قبر سے نکال کر اہلِ خانہ کے حوالے، آبائی قبرستان میں تدفین
خاندانی ذرائع کے مطابق راشد احمد مغل کی باقیات 13 جون کو قبر سے نکالی گئیں اور بعد ازاں اہلِ خانہ کے حوالے کی گئیں۔
Published : June 16, 2026 at 10:31 AM IST|
Updated : June 16, 2026 at 10:46 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے ضلع گاندربل میں رواں سال پیش آنے والے انکاؤنٹر میں ہلاک ہونے والے 30 سالہ نوجوان راشد احمد مغل کی لاش قبر سے نکال کر اہلِ خانہ کے حوالے کر دی گئی، جس کے بعد انہیں آبائی گاؤں کے قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔
خاندانی ذرائع کے مطابق راشد احمد مغل کی باقیات 13 جون کو قبر سے نکالی گئیں اور بعد ازاں اہلِ خانہ کے حوالے کی گئیں۔ اسی رات انہیں ضلع گاندربل کے لار علاقے کے گاؤں چونٹ ولیوار میں واقع آبائی قبرستان میں خاموشی کے ساتھ دفن کیا گیا۔ تدفین میں صرف قریبی رشتہ داروں نے شرکت کی جبکہ پولیس اہلکار بھی موقع پر موجود تھے۔
پولیس حکام نے تصدیق کی ہے کہ راشد مغل کی لاش اہلِ خانہ کے حوالے کرنے کے بعد ان کے آبائی گاؤں میں دوبارہ تدفین عمل میں لائی گئی۔ یہ معاملہ یکم اپریل کو اس وقت سامنے آیا تھا جب فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ گاندربل کے ارہامہ جنگلات میں ایک مشتبہ عسکریت پسند انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے۔
بعد ازاں پولیس کو لاش سے ملنے والے اے ٹی ایم کارڈ کی مدد سے مقتول کی شناخت راشد احمد مغل کے طور پر ہوئی۔ تاہم اہلِ خانہ نے فوج کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ راشد کا عسکریت پسندی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کے مطابق وہ تعلیم یافتہ نوجوان تھے اور مقامی لوگوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ، جاب کارڈ، پنشن اور بینک قرضوں سے متعلق کاغذی کارروائی میں مدد فراہم کرکے روزگار کماتے تھے۔
واقعہ کے بعد وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی سمیت کئی سیاسی رہنماؤں نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ عوامی ردِعمل کے بعد محکمہ داخلہ نے مجسٹریل انکوائری کا حکم دیا، تاہم اب تک تحقیقات کی رپورٹ منظرِ عام پر نہیں لائی گئی ہے۔
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راشد کے بھائی اعجاز احمد کے مطابق راشد 31 مارچ کی صبح گھر سے نکلے تھے لیکن واپس نہیں لوٹے۔ اگلے روز پولیس نے انہیں ایک لاش کی شناخت کے لیے بلایا، جہاں انہیں معلوم ہوا کہ جاں بحق شخص ان کا بھائی ہے۔ اعجاز احمد نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ راشد بے گناہ شہری تھے اور ان کا عسکریت پسندی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔